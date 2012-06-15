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الصحة تضبط صيدلية في جدة تتاجر في الأدوية النفسية

بالتعاون مع الجهات الأمنية ..تمارس المهنة بدون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة عن ضبطها صيدلية في جدة تمارس المهنة بدون ترخيص وتتاجر في الأدوية النفسية والجنسية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية بدون ترخيص، وتضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية يتاجرون بها بدون وصفة طبية؛ حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور.

وأضافت الوزارة: نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

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الصحة تضبط صيدلية في جدة تتاجر في الأدوية النفسية
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن ضبطها صيدلية في جدة تمارس المهنة بدون ترخيص وتتاجر في الأدوية النفسية والجنسية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية بدون ترخيص، وتضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية يتاجرون بها بدون وصفة طبية؛ حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور.

وأضافت الوزارة: نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
10:17 AM

الصحة تضبط صيدلية في جدة تتاجر في الأدوية النفسية

بالتعاون مع الجهات الأمنية ..تمارس المهنة بدون ترخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت وزارة الصحة عن ضبطها صيدلية في جدة تمارس المهنة بدون ترخيص وتتاجر في الأدوية النفسية والجنسية.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تضبط صيدلية في جدة بعمالة وافدة تمارس المهن الصحية بدون ترخيص، وتضبط كميات من الأدوية النفسية والجنسية يتاجرون بها بدون وصفة طبية؛ حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية في مكان سكني مجاور.

وأضافت الوزارة: نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على937.

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