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متحدثة الرئاسة الكورية: السعودية حليف رئيسي لنا وأكبر شريك اقتصادي

قالت: سيناقش ولي العهد والرئيس الكوري إجراءات مفصلة لتوسيع التعاون الثنائي

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كوه مين جونج": إن المملكة العربية السعودية تُعَد حليفًا رئيسيًّا لكوريا الجنوبية، وهي أكبر مورد للنفط في بلادها وأكبر شريك اقتصادي بين دول الشرق الأوسط.

وذكرت في مؤتمر صحفي أن المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور كوريا الجنوبية، والرئيس الكوري مون جاي، إجراءات مفصلة لتوسيع التعاون الثنائي خارج المناطق التقليدية للبناء والطاقة لقطاعات: (المعلومات والتكنولوجيا، والطاقة النووية، والسيارات، والصحة، والخدمة العامة، وتبادل الموارد البشرية).

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من كبار قادة الأعمال الكوريين سيحضرون مأدبة الغداء، كما سيقدمون عددًا من مقترحات الأعمال لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عدة مجالات، والتي تلبي متطلبات الرؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدثة الرئاسة الكورية: السعودية حليف رئيسي لنا وأكبر شريك اقتصادي
سبق

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كوه مين جونج": إن المملكة العربية السعودية تُعَد حليفًا رئيسيًّا لكوريا الجنوبية، وهي أكبر مورد للنفط في بلادها وأكبر شريك اقتصادي بين دول الشرق الأوسط.

وذكرت في مؤتمر صحفي أن المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور كوريا الجنوبية، والرئيس الكوري مون جاي، إجراءات مفصلة لتوسيع التعاون الثنائي خارج المناطق التقليدية للبناء والطاقة لقطاعات: (المعلومات والتكنولوجيا، والطاقة النووية، والسيارات، والصحة، والخدمة العامة، وتبادل الموارد البشرية).

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من كبار قادة الأعمال الكوريين سيحضرون مأدبة الغداء، كما سيقدمون عددًا من مقترحات الأعمال لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عدة مجالات، والتي تلبي متطلبات الرؤية السعودية 2030.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
08:16 AM

متحدثة الرئاسة الكورية: السعودية حليف رئيسي لنا وأكبر شريك اقتصادي

قالت: سيناقش ولي العهد والرئيس الكوري إجراءات مفصلة لتوسيع التعاون الثنائي

A A A
خالد علي - الرياض
0
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قالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كوه مين جونج": إن المملكة العربية السعودية تُعَد حليفًا رئيسيًّا لكوريا الجنوبية، وهي أكبر مورد للنفط في بلادها وأكبر شريك اقتصادي بين دول الشرق الأوسط.

وذكرت في مؤتمر صحفي أن المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور كوريا الجنوبية، والرئيس الكوري مون جاي، إجراءات مفصلة لتوسيع التعاون الثنائي خارج المناطق التقليدية للبناء والطاقة لقطاعات: (المعلومات والتكنولوجيا، والطاقة النووية، والسيارات، والصحة، والخدمة العامة، وتبادل الموارد البشرية).

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من كبار قادة الأعمال الكوريين سيحضرون مأدبة الغداء، كما سيقدمون عددًا من مقترحات الأعمال لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عدة مجالات، والتي تلبي متطلبات الرؤية السعودية 2030.

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