"الإسكان التنموي".. جهود كبيرة لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة

بالشراكة مع 350 جمعية خيرية.. لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي

أثمرت الجهود المتكاملة التي يقدّمها برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، في تعزيز دور الجمعيات للمساهمة في حصول الأسر الأشد حاجة على المسكن الملائم في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما ساعدت المشاركة المجتمعية من جميع أفراد المجتمع، في توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا؛ مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، أسهَمَ برنامج الإسكان التنموي -بالشراكة مع القطاع غير الربحي- في توفير المسكن لأكثر من 47 ألف أسرة مصنفة ضمن الأسر الأشد حاجة بنظام الانتفاع والتملك، منذ انطلاقة البرنامج في العام 2018 وحتى نهاية 2020.

وعمدت الجمعيات الخيرية إلى القيام بأدوار متقدمة، إضافة إلى مهامها الرئيسية في توفير المساكن الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن شراكة فاعلة مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ حيث تحرص على متابعة أفراد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي وإشراكهم في دورات وبرامج تنموية تهدف إلى تنمية الاعتماد الذاتي للأسرة، ومساعدتها لتكون أسرة فاعلة في المجتمع تعتمد على قدراتها في بناء مستقبل أفرادها، من خلال العديد من البرامج والمبادرات والدورات التدريبة التي تسهم في تطوير قدرات أفراد الأسر مهنيًّا وحِرَفيًّا؛ مما يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

وشجع برنامج الإسكان التنموي، العمل التطوعي وتفعيل مساهمته في التنمية الوطنية والارتقاء بخدماته ليكون أكثر تنظيمًا وفعالية.. وعملت منظومة الإسكان على تحفيز وتشجيع العمل التطوعي بقطاع الإسكان، والذي يتوفر فيه العديد من الفرص للشباب من الجنسين في مختلف المجالات التطوعية؛ حيث ارتفع عدد المتطوعين العاملين في قطاع الإسكان إلى 12.766 متطوعًا، نفذوا نحو 440 ألف ساعة تطوعية؛ فيما بلغ عدد الفرص التطوعية في القطاع نحو 600 فرصة؛ في الوقت الذي سجلت فيه المرأة السعودية في الميدان بصمة نجاح لافتة في مجال التطوع في قطاع الإسكان؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.

ويحظى البرنامج بدعم كبير من أمراء المناطق، كما وقّع البرنامج العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق والمحافظات لتوفير آلاف الوحدات السكنية للأسر المستحقة كان آخرها التوقيع مع كل من: جمعية إنسان، وجمعية بنيان، وجمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة، وجمعية نفع الخيرية بجدة، وجمعية البر الخيرية بالمجمعة، وجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية لتوفير أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية.