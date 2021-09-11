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بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان.. لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" استعدادًا لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21 التي ستنطلق في الفترة من 12 حتى الـ19 من شهر سبتمبر الحالي.

وأدى الأخضر أولى الحصص التدريبية على صالة فونابشي الرياضية، وقبل بداية التمرين ألقى رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي كلمة شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة، وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة، الأحد المقبل، مع منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة "6:00" صباحًا بتوقيت السعودية، ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان.. لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" استعدادًا لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21 التي ستنطلق في الفترة من 12 حتى الـ19 من شهر سبتمبر الحالي.

وأدى الأخضر أولى الحصص التدريبية على صالة فونابشي الرياضية، وقبل بداية التمرين ألقى رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي كلمة شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة، وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة، الأحد المقبل، مع منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة "6:00" صباحًا بتوقيت السعودية، ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
01:34 PM

بعثة أخضر الطائرة تصل إلى اليابان.. لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة إلى العاصمة اليابانية "طوكيو" استعدادًا لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ21 التي ستنطلق في الفترة من 12 حتى الـ19 من شهر سبتمبر الحالي.

وأدى الأخضر أولى الحصص التدريبية على صالة فونابشي الرياضية، وقبل بداية التمرين ألقى رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي كلمة شكر فيها الجميع على جهودهم في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد وطالبهم ببذل أقصى جهودهم والتركيز في الاستحقاقات القادمة، وكذلك طلب منهم تمثيل المملكة حسن تمثيل بالالتزام بالقوانين وإجراءات البلد المضيف.

ويفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة، الأحد المقبل، مع منتخب كوريا الجنوبية في تمام الساعة "6:00" صباحًا بتوقيت السعودية، ويشارك المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والصين تايبيه وكازاخستان.

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