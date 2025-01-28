"إغاثي الملك سلمان" يوزع 24 طن مساعدات في كابل الأفغانية

شملت 600 سلة غذائية و600 كيس دقيق لصالح 300 أسرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة، حيث وزع المركز أمس 24 طنًا من المساعدات شملت 600 سلة غذائية و600 كيس دقيق، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابل، استفاد منها 300 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.