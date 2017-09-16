كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خطة ترشيد متكاملة لجميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، إضافة إلى عزل الجدران والأسطح والأبواب، من شأنها توفير ثلاثة آلاف ريال من قيمة الاستهلاك السنوي لفاتورة قيمتها 8983 ريالاً. واختار "كفاءة" نموذجاً لمنزل مساحته الافتراضية 300 م، وتم احتساب التكلفة السنوية بناءً على تعرفه 18 هللة، وتبدأ طرق الترشيد بالعزل الحراري للمنزل، وأيضاً التقسيم الذكي لمفاتيح الإنارة يساعد على استخدامها وقت الحاجة، واختيارك للإنارة الأعلى كفاءة يوفر عليك استهلاكها، وإغلاق الأبواب والنوافذ في وقت الصيف يقلل من استهلاك المكيف. وأضاف أنه بالإضافة إلى ما سبق يجب ضرورة تثبيت جهاز المكيف على 24 درجة، كما أن الغسالة تلعب دوراً كبيراً في الترشيد في حال كانت عالية الكفاءة وحمولتها مناسبة، والثلاجة كذلك على "الأخضر" مع أهمية إبعادها عن الجدار من 10 - 15 سم.

بالفيديو.. "كفاءة" تكشف طريقة توفير 3 آلاف ريال من قيمة الاستهلاك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-15 كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خطة ترشيد متكاملة لجميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، إضافة إلى عزل الجدران والأسطح والأبواب، من شأنها توفير ثلاثة آلاف ريال من قيمة الاستهلاك السنوي لفاتورة قيمتها 8983 ريالاً.



واختار "كفاءة" نموذجاً لمنزل مساحته الافتراضية 300 م، وتم احتساب التكلفة السنوية بناءً على تعرفه 18 هللة، وتبدأ طرق الترشيد بالعزل الحراري للمنزل، وأيضاً التقسيم الذكي لمفاتيح الإنارة يساعد على استخدامها وقت الحاجة، واختيارك للإنارة الأعلى كفاءة يوفر عليك استهلاكها، وإغلاق الأبواب والنوافذ في وقت الصيف يقلل من استهلاك المكيف.



وأضاف أنه بالإضافة إلى ما سبق يجب ضرورة تثبيت جهاز المكيف على 24 درجة، كما أن الغسالة تلعب دوراً كبيراً في الترشيد في حال كانت عالية الكفاءة وحمولتها مناسبة، والثلاجة كذلك على "الأخضر" مع أهمية إبعادها عن الجدار من 10 - 15 سم.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 05:33 PM

بالفيديو.. "كفاءة" تكشف طريقة توفير 3 آلاف ريال من قيمة الاستهلاك اتباع أساليب الترشيد تصنع الفارق الكبير في عام واحد فقط





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كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خطة ترشيد متكاملة لجميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، إضافة إلى عزل الجدران والأسطح والأبواب، من شأنها توفير ثلاثة آلاف ريال من قيمة الاستهلاك السنوي لفاتورة قيمتها 8983 ريالاً.



واختار "كفاءة" نموذجاً لمنزل مساحته الافتراضية 300 م، وتم احتساب التكلفة السنوية بناءً على تعرفه 18 هللة، وتبدأ طرق الترشيد بالعزل الحراري للمنزل، وأيضاً التقسيم الذكي لمفاتيح الإنارة يساعد على استخدامها وقت الحاجة، واختيارك للإنارة الأعلى كفاءة يوفر عليك استهلاكها، وإغلاق الأبواب والنوافذ في وقت الصيف يقلل من استهلاك المكيف.



وأضاف أنه بالإضافة إلى ما سبق يجب ضرورة تثبيت جهاز المكيف على 24 درجة، كما أن الغسالة تلعب دوراً كبيراً في الترشيد في حال كانت عالية الكفاءة وحمولتها مناسبة، والثلاجة كذلك على "الأخضر" مع أهمية إبعادها عن الجدار من 10 - 15 سم.