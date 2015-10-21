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المحامي والمستشار القانوني "أبو راشد" لـ "سبق" : أحداث الهلال والنصر تخص الاتحاد الآسيوي

طالب بعدم التسرع في أخذ القرار تجاه ما حدث بعد المباراة

طالب المحامي والمستشار القانوني (المحاضر) خالد أبو راشد ، بعدم التسرع في الحكم على الأحداث التي وقعت بين إداري ولاعب، مع نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الثلاثاء الماضي.

وقال أبو راشد لـ "سبق": "نحن لا نعلم حيثيات تلك الحادثة من مشادة بين الأطراف التي ظهرت لنا في بعض مقاطع مصورة، لذا يصعب علينا الحكم في الوقت الراهن عن المتسبب".

وتابع: "ما حدث في المباراة شأن يخص لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وإذا لم يتقدم أحد الأطراف بالشكوى تجاه الطرف الآخر، فإن لا حكم صادر في تلك الواقعة، بالإضافة إلى العودة لتقرير حكم اللقاء الأسترالي "بيث" وما دونه تجاه تلك الأحداث".


وأكد أبو راشد، أن التحقيقات والقرار تجاه ما حدث يخص الاتحاد الآسيوي فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المحامي والمستشار القانوني "أبو راشد" لـ "سبق" : أحداث الهلال والنصر تخص الاتحاد الآسيوي
سبق

طالب المحامي والمستشار القانوني (المحاضر) خالد أبو راشد ، بعدم التسرع في الحكم على الأحداث التي وقعت بين إداري ولاعب، مع نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الثلاثاء الماضي.

وقال أبو راشد لـ "سبق": "نحن لا نعلم حيثيات تلك الحادثة من مشادة بين الأطراف التي ظهرت لنا في بعض مقاطع مصورة، لذا يصعب علينا الحكم في الوقت الراهن عن المتسبب".

وتابع: "ما حدث في المباراة شأن يخص لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وإذا لم يتقدم أحد الأطراف بالشكوى تجاه الطرف الآخر، فإن لا حكم صادر في تلك الواقعة، بالإضافة إلى العودة لتقرير حكم اللقاء الأسترالي "بيث" وما دونه تجاه تلك الأحداث".


وأكد أبو راشد، أن التحقيقات والقرار تجاه ما حدث يخص الاتحاد الآسيوي فقط.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:12 AM

المحامي والمستشار القانوني "أبو راشد" لـ "سبق" : أحداث الهلال والنصر تخص الاتحاد الآسيوي

طالب بعدم التسرع في أخذ القرار تجاه ما حدث بعد المباراة

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أحمد سرور - الرياض
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طالب المحامي والمستشار القانوني (المحاضر) خالد أبو راشد ، بعدم التسرع في الحكم على الأحداث التي وقعت بين إداري ولاعب، مع نهاية مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الثلاثاء الماضي.

وقال أبو راشد لـ "سبق": "نحن لا نعلم حيثيات تلك الحادثة من مشادة بين الأطراف التي ظهرت لنا في بعض مقاطع مصورة، لذا يصعب علينا الحكم في الوقت الراهن عن المتسبب".

وتابع: "ما حدث في المباراة شأن يخص لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وإذا لم يتقدم أحد الأطراف بالشكوى تجاه الطرف الآخر، فإن لا حكم صادر في تلك الواقعة، بالإضافة إلى العودة لتقرير حكم اللقاء الأسترالي "بيث" وما دونه تجاه تلك الأحداث".


وأكد أبو راشد، أن التحقيقات والقرار تجاه ما حدث يخص الاتحاد الآسيوي فقط.

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