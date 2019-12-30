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الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي

بمشاركة الممارسين والمحترفين

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي غداً الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي اليوم الأولمبي الذي تروج له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف كافة أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والاحترام.

وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والالتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2 كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً هاماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.

الرياض اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأولمبي مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي
سبق

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي غداً الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي اليوم الأولمبي الذي تروج له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف كافة أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والاحترام.

وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والالتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2 كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً هاماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
09:33 PM

الأولمبية السعودية تنظم فعاليات اليوم الأولمبي

بمشاركة الممارسين والمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية فعاليات اليوم الأولمبي غداً الثلاثاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي اليوم الأولمبي الذي تروج له اللجنة الأولمبية الدولية لتثقيف كافة أفراد المجتمع من كبار وصغار ورياضيين سواء كانوا من فئة الممارسين أو المحترفين بالقيم الأولمبية.

ويهدف اليوم الأولمبي إلى تعريف البراعم والناشئين وأسرهم بعدة رياضات وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث وهي الصداقة والتميز والاحترام.

وسيشمل برنامج المشاركين في اليوم الأولمبي التعرف على الثقافة الأولمبية والالتقاء بمجموعة من النجوم واللاعبين من مختلف الرياضات للتعرف عن قرب على مشاركاتهم والأهداف التي ساهمت في تحقيقهم لهذا المنجز، كما يضمن اليوم الأولمبي مشاركة مجموعة من الحضور في سباق 2 كم جري إضافة إلى فتح فرص المشاركة في حزمة من المحاضرات الفنية التي تشكل جزءاً هاماً من المناسبات الأولمبية التثقيفية.

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