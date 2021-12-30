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"إنفاذ" يستهل 2022 بـ10 مزادات بمساحات تتجاوز 4 ملايين متر مربع

أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 10 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تُقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 1- 12 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 24 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تُقدر بـ4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني المقام على أرض تجارية في بالمحافظة، ثم مزاد شرفة الرياض الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الرياض، ومزاد أصالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في الرياض، إضافة إلى مزاد كنوز الزلفي الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الزلفي، ومزاد حي الدفاع الإلكتروني المقام على مستودع في الرياض، ومزاد قمم الخرج الحضوري المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمحافظة الخرج، إضافة إلى مزاد الخير الحضوري المقام على 3 فرص عقارية بمدينة حائل، ومزاد التطوير الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الدوادمي، ومزاد الفرصة الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين متميزتين بمحافظة حريملاء، وأخيرًا مزاد رحاب جدة الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة بمدينة جدة.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إنفاذ" يستهل 2022 بـ10 مزادات بمساحات تتجاوز 4 ملايين متر مربع
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 10 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تُقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 1- 12 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 24 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تُقدر بـ4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني المقام على أرض تجارية في بالمحافظة، ثم مزاد شرفة الرياض الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الرياض، ومزاد أصالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في الرياض، إضافة إلى مزاد كنوز الزلفي الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الزلفي، ومزاد حي الدفاع الإلكتروني المقام على مستودع في الرياض، ومزاد قمم الخرج الحضوري المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمحافظة الخرج، إضافة إلى مزاد الخير الحضوري المقام على 3 فرص عقارية بمدينة حائل، ومزاد التطوير الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الدوادمي، ومزاد الفرصة الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين متميزتين بمحافظة حريملاء، وأخيرًا مزاد رحاب جدة الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة بمدينة جدة.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:51 AM

"إنفاذ" يستهل 2022 بـ10 مزادات بمساحات تتجاوز 4 ملايين متر مربع

أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إشرافه على 10 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تُقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك في الفترة ما بين 1- 12 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 24 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تُقدر بـ4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني المقام على أرض تجارية في بالمحافظة، ثم مزاد شرفة الرياض الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الرياض، ومزاد أصالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في الرياض، إضافة إلى مزاد كنوز الزلفي الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الزلفي، ومزاد حي الدفاع الإلكتروني المقام على مستودع في الرياض، ومزاد قمم الخرج الحضوري المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمحافظة الخرج، إضافة إلى مزاد الخير الحضوري المقام على 3 فرص عقارية بمدينة حائل، ومزاد التطوير الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الدوادمي، ومزاد الفرصة الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين متميزتين بمحافظة حريملاء، وأخيرًا مزاد رحاب جدة الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة بمدينة جدة.

وتستعرض المزادات العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال. كما تتميز المزادات الإلكترونية بسهولة المزايدة عليها والوصول إليها من أي مكان، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات استكمال البيع والشراء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور.

ويُعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد؛ وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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