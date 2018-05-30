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شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا

مطالبات بإيقاف كل أشكال العبث بها

كشف مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي وصل لها العبث في الإبل حسب إشارة المتداولين.

وأظهر المقطع المتداول قطعاً في شفاه أحد فرديات الإبل اتهم خلاله نشطاء التواصل أن ذلك العمل يعود لأحد عمليات العبث التي يتم خلالها ربط براطم الإبل "الشفاه العلوية" لفترات متكررة في اليوم على مدار العام؛ بهدف زيادة طول براطم الإبل وتسببت تلك العملية في قطع الشفاه العلوية للفرديات.

وقال مغردون بعد تلك المقاطع، إن العبث في الإبل تجاوز الخطوط الحمراء، فيما أشار آخرون إلى أن تلك العمليات غير الشرعية تحدث من بعض ضعاف النفوس وهم أفراد قلة لا يحبون الإبل.

وأكدوا في الوقت نفسه أن مالك الإبل الحقيقي لا يقوم بتلك الممارسات من تمسيس وتمطيط للبراطم وغيرها من ممارسات التعذيب، مطالبين بضرورة وضع لائحة قوانين تجرم العبث والمساس بالإبل لإيقاف هذه الآفة، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة في المسابقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا
سبق

كشف مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي وصل لها العبث في الإبل حسب إشارة المتداولين.

وأظهر المقطع المتداول قطعاً في شفاه أحد فرديات الإبل اتهم خلاله نشطاء التواصل أن ذلك العمل يعود لأحد عمليات العبث التي يتم خلالها ربط براطم الإبل "الشفاه العلوية" لفترات متكررة في اليوم على مدار العام؛ بهدف زيادة طول براطم الإبل وتسببت تلك العملية في قطع الشفاه العلوية للفرديات.

وقال مغردون بعد تلك المقاطع، إن العبث في الإبل تجاوز الخطوط الحمراء، فيما أشار آخرون إلى أن تلك العمليات غير الشرعية تحدث من بعض ضعاف النفوس وهم أفراد قلة لا يحبون الإبل.

وأكدوا في الوقت نفسه أن مالك الإبل الحقيقي لا يقوم بتلك الممارسات من تمسيس وتمطيط للبراطم وغيرها من ممارسات التعذيب، مطالبين بضرورة وضع لائحة قوانين تجرم العبث والمساس بالإبل لإيقاف هذه الآفة، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة في المسابقات.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
06:17 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:34 AM

شاهد.. سلوكيات خاطئة لدى بعض مربي الإبل تثير غضبًا واسعًا

مطالبات بإيقاف كل أشكال العبث بها

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
13
29,566

كشف مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي الحالة التي وصل لها العبث في الإبل حسب إشارة المتداولين.

وأظهر المقطع المتداول قطعاً في شفاه أحد فرديات الإبل اتهم خلاله نشطاء التواصل أن ذلك العمل يعود لأحد عمليات العبث التي يتم خلالها ربط براطم الإبل "الشفاه العلوية" لفترات متكررة في اليوم على مدار العام؛ بهدف زيادة طول براطم الإبل وتسببت تلك العملية في قطع الشفاه العلوية للفرديات.

وقال مغردون بعد تلك المقاطع، إن العبث في الإبل تجاوز الخطوط الحمراء، فيما أشار آخرون إلى أن تلك العمليات غير الشرعية تحدث من بعض ضعاف النفوس وهم أفراد قلة لا يحبون الإبل.

وأكدوا في الوقت نفسه أن مالك الإبل الحقيقي لا يقوم بتلك الممارسات من تمسيس وتمطيط للبراطم وغيرها من ممارسات التعذيب، مطالبين بضرورة وضع لائحة قوانين تجرم العبث والمساس بالإبل لإيقاف هذه الآفة، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة في المسابقات.

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