وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.

وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.

"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-22 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي. وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.

وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 09:30 PM

"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة أشار إلى تقديم واشنطن 370 مليون دولار للمساعدة في توزيع الأمصال





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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.





وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.