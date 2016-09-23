"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة
أشار إلى تقديم واشنطن 370 مليون دولار للمساعدة في توزيع الأمصال
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.
وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.
وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.
"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-22
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.
وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.
وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
09:30 PM
"بايدن": أمريكا تبرعت بـ 160 مليون جرعة لقاح إلى 100 دولة
أشار إلى تقديم واشنطن 370 مليون دولار للمساعدة في توزيع الأمصال
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، تقديم بلاده منح بقيمة 370 مليون دولار، للمساعدة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الصعيد العالمي.
وبيّن "بايدن" في قمة افتراضية عالمية للتباحث بشأن مواجهة وباء فيروس كورونا، أن الولايات المتحدة شحنت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى 100 دولة.
وأضاف أن بلاده ستشتري 500 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا للتبرع بها للدول النامية.