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الرياض تستضيف الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة.. غدًا

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة، تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمواصفات 2019م يوم غد الاثنين 14 أكتوبر 2019م؛ حيث سيقام الملتقى بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، برعاية محافظ الهيئة د.سعد بن عثمان القصبي.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة المواصفات القياسية، وتبادل المعرفة بأعمالها وأنشطتها، وإبراز تجارب وممارسات الجهات المستفيدة من تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد محاور لتحسين وتطوير منظومة المواصفات القياسية من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين والمُصنّعين؛ علاوة على زيادة التنافسية، وتعزيز الابتكار في الصناعة، والمساهمة في تطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة فعالية المشاركة في الفِرَق الفنية المشكّلة في الهيئة لإعداد المواصفات القياسية.

وسيشهد الملتقى 3 جلسات علمية، بمشاركة 8 متحدثين من داخل وخارج المملكة، وسيتم طرح 7 أوراق علمية خلال تلك الفعاليات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية في المعرض المصاحب للملتقى.

كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية من الملتقى محافظُ الهيئة د.سعد القصبي، وأمين معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية السيد ياسين زولفيكاروغلو؛ للحديث عن دور المواصفات القياسية في دعم التطور العالمي تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وتتناول الجلسة الثانية من الملتقى دورَ المواصفات في حماية المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات؛ فيما تناقش الجلسة الثالثة مواصفات الخدمات وأهميتها في تحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق للعمل؛ من بينها: دور المواصفات في حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء وتجربتها في المشاركة باللجان الدولية، والصناعة السعودية في ظل المواصفات القياسية، ودور المواصفات القياسية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ودور المواصفات في تعزيز إدارة التطوع وتطبيقها، والابتكار بالقطاعين الحكومي والخاص وعلاقته بالمواصفات.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هيئة المواصفات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الرياض تستضيف الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة.. غدًا
سبق

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة، تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمواصفات 2019م يوم غد الاثنين 14 أكتوبر 2019م؛ حيث سيقام الملتقى بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، برعاية محافظ الهيئة د.سعد بن عثمان القصبي.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة المواصفات القياسية، وتبادل المعرفة بأعمالها وأنشطتها، وإبراز تجارب وممارسات الجهات المستفيدة من تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد محاور لتحسين وتطوير منظومة المواصفات القياسية من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين والمُصنّعين؛ علاوة على زيادة التنافسية، وتعزيز الابتكار في الصناعة، والمساهمة في تطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة فعالية المشاركة في الفِرَق الفنية المشكّلة في الهيئة لإعداد المواصفات القياسية.

وسيشهد الملتقى 3 جلسات علمية، بمشاركة 8 متحدثين من داخل وخارج المملكة، وسيتم طرح 7 أوراق علمية خلال تلك الفعاليات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية في المعرض المصاحب للملتقى.

كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية من الملتقى محافظُ الهيئة د.سعد القصبي، وأمين معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية السيد ياسين زولفيكاروغلو؛ للحديث عن دور المواصفات القياسية في دعم التطور العالمي تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وتتناول الجلسة الثانية من الملتقى دورَ المواصفات في حماية المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات؛ فيما تناقش الجلسة الثالثة مواصفات الخدمات وأهميتها في تحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق للعمل؛ من بينها: دور المواصفات في حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء وتجربتها في المشاركة باللجان الدولية، والصناعة السعودية في ظل المواصفات القياسية، ودور المواصفات القياسية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ودور المواصفات في تعزيز إدارة التطوع وتطبيقها، والابتكار بالقطاعين الحكومي والخاص وعلاقته بالمواصفات.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:46 AM

الرياض تستضيف الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة.. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة، تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمواصفات 2019م يوم غد الاثنين 14 أكتوبر 2019م؛ حيث سيقام الملتقى بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، برعاية محافظ الهيئة د.سعد بن عثمان القصبي.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة المواصفات القياسية، وتبادل المعرفة بأعمالها وأنشطتها، وإبراز تجارب وممارسات الجهات المستفيدة من تطبيق المواصفات القياسية، ومعرفة الاحتياجات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وإيجاد محاور لتحسين وتطوير منظومة المواصفات القياسية من خلال التواصل المباشر مع المستفيدين والمُصنّعين؛ علاوة على زيادة التنافسية، وتعزيز الابتكار في الصناعة، والمساهمة في تطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب زيادة فعالية المشاركة في الفِرَق الفنية المشكّلة في الهيئة لإعداد المواصفات القياسية.

وسيشهد الملتقى 3 جلسات علمية، بمشاركة 8 متحدثين من داخل وخارج المملكة، وسيتم طرح 7 أوراق علمية خلال تلك الفعاليات، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية في المعرض المصاحب للملتقى.

كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية من الملتقى محافظُ الهيئة د.سعد القصبي، وأمين معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية السيد ياسين زولفيكاروغلو؛ للحديث عن دور المواصفات القياسية في دعم التطور العالمي تحت شعار "المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدة"، وتتناول الجلسة الثانية من الملتقى دورَ المواصفات في حماية المنتج الوطني، وتعزيز الصادرات؛ فيما تناقش الجلسة الثالثة مواصفات الخدمات وأهميتها في تحقيق التنافسية وتحسين جودة الخدمة.

ويتضمن الملتقى عدة أوراق للعمل؛ من بينها: دور المواصفات في حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، والهيئة العامة للغذاء والدواء وتجربتها في المشاركة باللجان الدولية، والصناعة السعودية في ظل المواصفات القياسية، ودور المواصفات القياسية في تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ودور المواصفات في تعزيز إدارة التطوع وتطبيقها، والابتكار بالقطاعين الحكومي والخاص وعلاقته بالمواصفات.

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