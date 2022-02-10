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نيابة عن أمير المنطقة.. "المطيري" يحضر الأمسية الوطنية بـ"أدبي حائل"

بعنوان "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية" وحضرها مثقفون وإعلاميون

نيابةً عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، حضر وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري، مساء أمس الأربعاء الأمسية الوطنية التي أقامها النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل في مقر النادي.


وقد ألقى الأمسية الوطنية، الكاتب والباحث، بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وكانت بعنوان "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية"، وحضرها عددٌ من المثقفين والإعلاميين في منطقة حائل.

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نيابة عن أمير المنطقة.. "المطيري" يحضر الأمسية الوطنية بـ"أدبي حائل"
سبق

نيابةً عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، حضر وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري، مساء أمس الأربعاء الأمسية الوطنية التي أقامها النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل في مقر النادي.


وقد ألقى الأمسية الوطنية، الكاتب والباحث، بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وكانت بعنوان "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية"، وحضرها عددٌ من المثقفين والإعلاميين في منطقة حائل.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:02 AM

نيابة عن أمير المنطقة.. "المطيري" يحضر الأمسية الوطنية بـ"أدبي حائل"

بعنوان "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية" وحضرها مثقفون وإعلاميون

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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نيابةً عن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، حضر وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري، مساء أمس الأربعاء الأمسية الوطنية التي أقامها النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل في مقر النادي.


وقد ألقى الأمسية الوطنية، الكاتب والباحث، بندر بن عبدالرحمن بن معمر، وكانت بعنوان "الذاكرة الوطنية من التأسيس إلى الرؤية"، وحضرها عددٌ من المثقفين والإعلاميين في منطقة حائل.

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04 فبراير
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