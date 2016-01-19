بالصور.. الخضرة تكسو وادي غران راسمة لوحة جمالية تمتزج بنسائم الهواء الباردة

جذب السياح والمتنزهين على ضفافه للاستمتاع بمشاهدة تداخُل الغيوم مع غروب الشمس

يبرز "وادي غران" بمحافظة خليص مكتسياً الخضرة مع نسائم الهواء الباردة؛ عقب هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ويرسم الوادي بجريان جداوله لوحة جمالية ساحرة تجذب السياح والمتنزهين على ضفافه؛ للاستمتاع بالأجواء الدافئة وقضاء أجمل الأوقات؛ بمشاهدة تداخُل الغيوم مع غروب الشمس.

وجذب الوادي المرتادين على طول جنباته، حيث استمتعوا بمناظر مركز البرزة التي يجري فيها هذا الوادي؛ إضافة للبحيرات المختلفة التي تجاوره ذات المساحات الشاسعة في الطرف الشرقي للمركز.

يُذكر أن مركز البرزة يبعد عن جدة نحو 120 كيلومتراً، ويتمتع بطبيعته الجبلية، حيث يحتضن أكثر من 100 مزرعة تغذيها مياه الآبار السطحية في حين يخترق وادي غران مركز عسفان مروراً بمحافظة خليص.