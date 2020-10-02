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"المكافحة" تقبض على مروِّج مخدرات بمنطقة مكة

بحوزته 10 آلاف قرص من "الأمفيتامين" المخدرة

تمكّنت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد ترويجه (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وجاءت عملية القبض على المروِّج نتيجة مواصلة الفرق الميدانية لجهودها في القبض على أمثال هؤلاء المروِّجين.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المكافحة" تقبض على مروِّج مخدرات بمنطقة مكة
سبق

تمكّنت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد ترويجه (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وجاءت عملية القبض على المروِّج نتيجة مواصلة الفرق الميدانية لجهودها في القبض على أمثال هؤلاء المروِّجين.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
09:47 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
01:35 AM

"المكافحة" تقبض على مروِّج مخدرات بمنطقة مكة

بحوزته 10 آلاف قرص من "الأمفيتامين" المخدرة

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
13
8,518

تمكّنت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من القبض على أحد الأشخاص، بعد ترويجه (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وجاءت عملية القبض على المروِّج نتيجة مواصلة الفرق الميدانية لجهودها في القبض على أمثال هؤلاء المروِّجين.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد قيامه بترويج (10.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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