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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكورونا

أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.

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وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكورونا
سبق

أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:00 PM

وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.

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