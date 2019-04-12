وفاة الممثّل البريطاني الكوميدي "بروك تايلور" بكورونا

أُعلن، اليوم الأحد، عن وفاة الممثل البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكان الممثّل الراحل عضوًا في فرقة The Goodies التي اشتهرت بعروضها الكوميدية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وشارك تيم بروك تايلور في العديد من المسلسلات الهزلية طوال مسيرته.