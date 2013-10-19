فيديو.. كمين مُحكم يُطيح بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض

"الأمانة": استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر تمّت مصادرتها.. وجارٍ تطبيق العقوبات الرادعة

نجحت أمانة الرياض في الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً غير نظامي إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة ومواد التنظيف المقلّدة.

ولفتت "الأمانة" إلى أن الوافدين استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر، وأدوات بدائية غير مبالين بسلامة الإنسان.

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها في تويتر، قام الوافدون بتزوير ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيّفة؛ ما قاد مراقبينا للإطاحة بهم، إذ حوّلوا مستودعاً جنوب الرياض إلى مصنعٍ لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة، والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.

وأضافت، أنه تمّت مصادرة جميع العبوات والمواد غير النظامية والعقوبات الرادعة تنتظر مالك المستودع.