النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. كمين مُحكم يُطيح بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض

"الأمانة": استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر تمّت مصادرتها.. وجارٍ تطبيق العقوبات الرادعة

نجحت أمانة الرياض في الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً غير نظامي إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة ومواد التنظيف المقلّدة.

ولفتت "الأمانة" إلى أن الوافدين استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر، وأدوات بدائية غير مبالين بسلامة الإنسان.

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها في تويتر، قام الوافدون بتزوير ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيّفة؛ ما قاد مراقبينا للإطاحة بهم، إذ حوّلوا مستودعاً جنوب الرياض إلى مصنعٍ لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة، والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.

وأضافت، أنه تمّت مصادرة جميع العبوات والمواد غير النظامية والعقوبات الرادعة تنتظر مالك المستودع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. كمين مُحكم يُطيح بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض
سبق

نجحت أمانة الرياض في الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً غير نظامي إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة ومواد التنظيف المقلّدة.

ولفتت "الأمانة" إلى أن الوافدين استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر، وأدوات بدائية غير مبالين بسلامة الإنسان.

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها في تويتر، قام الوافدون بتزوير ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيّفة؛ ما قاد مراقبينا للإطاحة بهم، إذ حوّلوا مستودعاً جنوب الرياض إلى مصنعٍ لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة، والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.

وأضافت، أنه تمّت مصادرة جميع العبوات والمواد غير النظامية والعقوبات الرادعة تنتظر مالك المستودع.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
09:11 AM

فيديو.. كمين مُحكم يُطيح بوافدين حوّلوا مستودعاً إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة بالرياض

"الأمانة": استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر تمّت مصادرتها.. وجارٍ تطبيق العقوبات الرادعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,110

نجحت أمانة الرياض في الإطاحة بوافدين حوّلوا مستودعاً غير نظامي إلى مصنع لإنتاج المعقمات المغشوشة ومواد التنظيف المقلّدة.

ولفتت "الأمانة" إلى أن الوافدين استخدموا موادَّ كيميائية مجهولة المصدر، وأدوات بدائية غير مبالين بسلامة الإنسان.

وقالت "الأمانة"، عبر حسابها في تويتر، قام الوافدون بتزوير ملصقات لأسماء تجارية وعلامات جودة مزيّفة؛ ما قاد مراقبينا للإطاحة بهم، إذ حوّلوا مستودعاً جنوب الرياض إلى مصنعٍ لإنتاج معقمات مغشوشة ومواد تنظيف مقلّدة، والجزاء الرادع ينتظر المخالفين.

وأضافت، أنه تمّت مصادرة جميع العبوات والمواد غير النظامية والعقوبات الرادعة تنتظر مالك المستودع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة