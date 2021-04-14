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أمير الباحة يثمّن جهود أبطال الصحة: شكرًا باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة

أشاد بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الصحة للحد من انتشار كورونا

ثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, جهود أبطال الصحة العاملين في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة, ومشيدًا بالجهود والاحترازات التي نفذتها صحة الباحة للحد من انتشار فيروس كورونا التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، وأثمرت ولله الحمد عدم تسجيل أي حالة في الباحة منذ عدة أيام.

وفي التفاصيل، قال أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب زيارته اليوم لمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, كل تفكيرهما هو تحقيق سلامة وصحة الإنسان على أرض المملكة"، مقدمًا الشكر لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم ووعيهم بالتوجهات الصادرة من الجهات المعنية تجاه هذه الجائحة.

وتجول أمير منطقة الباحة في أقسام وإدارات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, التي شملت إدارة تجربة المريض, والطب العلاجي, والصحة العامة, بالإضافة إلى إدارة التمريض والجودة, وإدارة المشاريع, والتواصل والعلاقات العامة والتوعية، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير صحة الباحة فهد بن عبدالله المجماج عن عمل تلك الأقسام والإدارات وما تقوم به من خدمات وجهود خصوصًا في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا وما تقوم به من جهود لخدمة المرضى والمراجعين.

بعد ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن استعدادات مستشفى الملك فهد بالباحة لاستقبال الحالات المصابة بمرضى كورونا المستجد, والممرات الخاصة لتحركات المرضى.

وفي ختام الزيارة وجّه الأمير حسام بن سعود عبر جهاز اللاسلكي رسالة إلى منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة قائلاً: "شكرًا لكل جهد تقدمونه لخدمة هذا الوطن الأبي المعطاء، كنتم وما زلتم خير مثال للتضحيات والتفاني في تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، تخطيتم الصعاب وقدمتم التضحيات فأنتم خط دفاعنا الأول للمحافظة على أمننا الصحي، عملتم بجد وإخلاص على مدار الساعة من أجل وطن سليم, شكرًا باسمي شخصيًا ونيابة عن أهالي منطقة الباحة, متمنيًا لكم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن وأهله ومن يعيش على ترابه، ودعواتنا الصادقة لجنودنا المرابطين بالنصر والعز والتمكين ولوطننا الرفعة والنماء".


ورافق أمير منطقة الباحة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود صحة الباحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يثمّن جهود أبطال الصحة: شكرًا باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة
سبق

ثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, جهود أبطال الصحة العاملين في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة, ومشيدًا بالجهود والاحترازات التي نفذتها صحة الباحة للحد من انتشار فيروس كورونا التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، وأثمرت ولله الحمد عدم تسجيل أي حالة في الباحة منذ عدة أيام.

وفي التفاصيل، قال أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب زيارته اليوم لمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, كل تفكيرهما هو تحقيق سلامة وصحة الإنسان على أرض المملكة"، مقدمًا الشكر لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم ووعيهم بالتوجهات الصادرة من الجهات المعنية تجاه هذه الجائحة.

وتجول أمير منطقة الباحة في أقسام وإدارات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, التي شملت إدارة تجربة المريض, والطب العلاجي, والصحة العامة, بالإضافة إلى إدارة التمريض والجودة, وإدارة المشاريع, والتواصل والعلاقات العامة والتوعية، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير صحة الباحة فهد بن عبدالله المجماج عن عمل تلك الأقسام والإدارات وما تقوم به من خدمات وجهود خصوصًا في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا وما تقوم به من جهود لخدمة المرضى والمراجعين.

بعد ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن استعدادات مستشفى الملك فهد بالباحة لاستقبال الحالات المصابة بمرضى كورونا المستجد, والممرات الخاصة لتحركات المرضى.

وفي ختام الزيارة وجّه الأمير حسام بن سعود عبر جهاز اللاسلكي رسالة إلى منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة قائلاً: "شكرًا لكل جهد تقدمونه لخدمة هذا الوطن الأبي المعطاء، كنتم وما زلتم خير مثال للتضحيات والتفاني في تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، تخطيتم الصعاب وقدمتم التضحيات فأنتم خط دفاعنا الأول للمحافظة على أمننا الصحي، عملتم بجد وإخلاص على مدار الساعة من أجل وطن سليم, شكرًا باسمي شخصيًا ونيابة عن أهالي منطقة الباحة, متمنيًا لكم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن وأهله ومن يعيش على ترابه، ودعواتنا الصادقة لجنودنا المرابطين بالنصر والعز والتمكين ولوطننا الرفعة والنماء".


ورافق أمير منطقة الباحة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:43 AM

أمير الباحة يثمّن جهود أبطال الصحة: شكرًا باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة

أشاد بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الصحة للحد من انتشار كورونا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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ثمّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, جهود أبطال الصحة العاملين في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة, ومشيدًا بالجهود والاحترازات التي نفذتها صحة الباحة للحد من انتشار فيروس كورونا التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، وأثمرت ولله الحمد عدم تسجيل أي حالة في الباحة منذ عدة أيام.

وفي التفاصيل، قال أمير المنطقة في تصريح صحفي عقب زيارته اليوم لمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, كل تفكيرهما هو تحقيق سلامة وصحة الإنسان على أرض المملكة"، مقدمًا الشكر لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم ووعيهم بالتوجهات الصادرة من الجهات المعنية تجاه هذه الجائحة.

وتجول أمير منطقة الباحة في أقسام وإدارات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, التي شملت إدارة تجربة المريض, والطب العلاجي, والصحة العامة, بالإضافة إلى إدارة التمريض والجودة, وإدارة المشاريع, والتواصل والعلاقات العامة والتوعية، مستمعًا إلى شرح مفصل من مدير صحة الباحة فهد بن عبدالله المجماج عن عمل تلك الأقسام والإدارات وما تقوم به من خدمات وجهود خصوصًا في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا وما تقوم به من جهود لخدمة المرضى والمراجعين.

بعد ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن استعدادات مستشفى الملك فهد بالباحة لاستقبال الحالات المصابة بمرضى كورونا المستجد, والممرات الخاصة لتحركات المرضى.

وفي ختام الزيارة وجّه الأمير حسام بن سعود عبر جهاز اللاسلكي رسالة إلى منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة قائلاً: "شكرًا لكل جهد تقدمونه لخدمة هذا الوطن الأبي المعطاء، كنتم وما زلتم خير مثال للتضحيات والتفاني في تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، تخطيتم الصعاب وقدمتم التضحيات فأنتم خط دفاعنا الأول للمحافظة على أمننا الصحي، عملتم بجد وإخلاص على مدار الساعة من أجل وطن سليم, شكرًا باسمي شخصيًا ونيابة عن أهالي منطقة الباحة, متمنيًا لكم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن وأهله ومن يعيش على ترابه، ودعواتنا الصادقة لجنودنا المرابطين بالنصر والعز والتمكين ولوطننا الرفعة والنماء".


ورافق أمير منطقة الباحة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

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