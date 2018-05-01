أكد صندوق التنمية العقارية منح المستفيد مهلة سنتين بعد صدور رقمه للاستفادة من برنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم".
"العقاري": مهلة سنتين لمن يصدر رقمه في التمويل المدعوم
أكد صندوق التنمية العقارية منح المستفيد مهلة سنتين بعد صدور رقمه للاستفادة من برنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم".
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"العقاري": مهلة سنتين لمن يصدر رقمه في التمويل المدعومعبدالله البرقاوي سبق 2018-05-01
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
06:49 PM
"العقاري": مهلة سنتين لمن يصدر رقمه في التمويل المدعوم
أكد صندوق التنمية العقارية منح المستفيد مهلة سنتين بعد صدور رقمه للاستفادة من برنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم".
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