تعرّف على أبرز الفائزين بجوائز أوسكار 2020

وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعالم

أقامت أكاديمية فنون وعلوم السينما على مسرح دولبي، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الأحد، حفلَ توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ92، بحضور كبير من نجوم هوليوود والعالم.

وفاز المخرج الكوري الجنوبي Bong Joon Ho بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "الطفيلي"؛ ليتساوى مع فيلم "1917" في عدد الجوائز.

أما جائزة أفضل ممثل؛ فقد فاز بها، خواكين فينيكس، عن دوره في فيلم "الجوكر". وحازت رينيه زيلويغر، على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "جودي"؛ وفق ما نشرته "روسيا اليوم".

وفاز النجم العالمي "براد بيت" بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، بعد منافسة شرسة مع عدد من النجوم، مثل آل باتشينو، وتوم هانكس؛ حيث فاز "بيت" بالجائزة عن فيلم "ذات مرة في هوليود"، للمخرج تارنتينو.

وفازت لورا ديرن (52 عامًا) بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "قصة زواج". وهذا أول أوسكار تفوز به خلال حياتها المهنية الممتدة لأكثر من 40 عامًا.

وحصل فيلم "مصنع أمريكي" على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي، وهو باكورة إنتاج شركة هاير جراوند التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018. والفيلم من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.

وفاز "تايكا وتيتي" بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "Jojo Rabbit"، ويعد هذا أول فوز للوتيتي بهذه الجائزة العالمية، والسيناريو مقتبس من رواية "Caging Skies" للمخرج كريستين ليونين.

وحصل فيلم "فورد فيراري" على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل تحرير صوت، وتَسَلم الجائزة دونالد سيلفستر، وتُعد أول جائزة له.

أما جائزة أوسكار لأفضل مزج صوتي؛ فقد ذهبت إلى فيلم "1917"، وتَسَلّم الجائزة كل من مارك تايلور وستوارت ويلسون.