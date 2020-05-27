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فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة

الصحة: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 613

سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة
سبق

سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:57 AM

فلسطين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وغزة

الصحة: ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 613

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن من بين المصابين 5 حالات في بلدة بيت أولا في الخليل، و3 حالات في قطاع غزة؛ مما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.

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