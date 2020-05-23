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النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الحالات إلى 8332

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:24 PM

النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الحالات إلى 8332

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.

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