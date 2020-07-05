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441 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 15.941

حصيلة الوفيات وصلت إلى 952

أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.

وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.

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441 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 15.941
سبق

أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.

وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:01 PM

441 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 15.941

حصيلة الوفيات وصلت إلى 952

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.

وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.

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