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رئيس الهيئات يطلق حملة "وليسعك بيتك" للحد من انتشار فيروس كورونا

تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"وهي حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وبيّن الدكتور السند خلال إطلاق الحملة أن الحملة تعد مساهمة من الرئاسة العامة في بيان الواجب الشرعي في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل الجهات الصحية المختصة للحفاظ على واحدة من أهم الضرورات الخمس وهي النفس، موضحًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى.

وقد قال سبحانه ﴿وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ﴾ [المائدة: ٢]، كما أن مخالفة هذه التوجيهات من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الله عز وجل عنه بقوله ﴿وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وسأل الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

فيروس كورونا الجديد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة وليسعك بيتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الهيئات يطلق حملة "وليسعك بيتك" للحد من انتشار فيروس كورونا
سبق

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"وهي حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وبيّن الدكتور السند خلال إطلاق الحملة أن الحملة تعد مساهمة من الرئاسة العامة في بيان الواجب الشرعي في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل الجهات الصحية المختصة للحفاظ على واحدة من أهم الضرورات الخمس وهي النفس، موضحًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى.

وقد قال سبحانه ﴿وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ﴾ [المائدة: ٢]، كما أن مخالفة هذه التوجيهات من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الله عز وجل عنه بقوله ﴿وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وسأل الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:35 AM

رئيس الهيئات يطلق حملة "وليسعك بيتك" للحد من انتشار فيروس كورونا

تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "وليسعك بيتك"وهي حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وبيّن الدكتور السند خلال إطلاق الحملة أن الحملة تعد مساهمة من الرئاسة العامة في بيان الواجب الشرعي في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قِبل الجهات الصحية المختصة للحفاظ على واحدة من أهم الضرورات الخمس وهي النفس، موضحًا أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ولذلك فإن من الواجب التعاون مع الجهات المختصة في ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى.

وقد قال سبحانه ﴿وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ﴾ [المائدة: ٢]، كما أن مخالفة هذه التوجيهات من الإلقاء باليد إلى التهلكة الذي حرمه الله عز وجل عنه بقوله ﴿وَلا تُلقوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحسِنينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وسأل الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا، وعافية أبداننا وسعة أرزاقنا إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء.

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