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تعاطفت العارضة وتألق "المعيوف".. الهلال يتعثر في محطة أبها

في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فرض فريق أبها الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام ضيفه الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة 2021" بهدف لمثله.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله؛ حيث كان البادئ في التسجيل الهلال عند الدقيقة 18 عن طريق تسديدة أرضية للمالي موسى ماريغا، بعد استثماره لعرضية زميله محمد البريك.

وتصدت العارضة الأبهاوية لتسديدة لاعب الهلال، البرازيلي "بيريرا"، عند الدقيقة 28.

كما تألق حارس الهلال عبد الله المعيوف وتصدى ببراعة لتسديدتي سعد بقير و"تي فريدي" عند الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 42 عادل أبها النتيجة عن طريق تسديدة رائعة من داخل الصندوق الأزرق للتونسي سعد بقير.

وفي الشوط الثاني تعاطفت العارضة الأبهاوية مرة أخرى مع تسديدة لاعب الهلال "بيريرا" عند الدقيقة 56.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 20 نقطة، وقفز أبها للمركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعاطفت العارضة وتألق "المعيوف".. الهلال يتعثر في محطة أبها
سبق

فرض فريق أبها الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام ضيفه الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة 2021" بهدف لمثله.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله؛ حيث كان البادئ في التسجيل الهلال عند الدقيقة 18 عن طريق تسديدة أرضية للمالي موسى ماريغا، بعد استثماره لعرضية زميله محمد البريك.

وتصدت العارضة الأبهاوية لتسديدة لاعب الهلال، البرازيلي "بيريرا"، عند الدقيقة 28.

كما تألق حارس الهلال عبد الله المعيوف وتصدى ببراعة لتسديدتي سعد بقير و"تي فريدي" عند الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 42 عادل أبها النتيجة عن طريق تسديدة رائعة من داخل الصندوق الأزرق للتونسي سعد بقير.

وفي الشوط الثاني تعاطفت العارضة الأبهاوية مرة أخرى مع تسديدة لاعب الهلال "بيريرا" عند الدقيقة 56.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 20 نقطة، وقفز أبها للمركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
05:39 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:26 PM

تعاطفت العارضة وتألق "المعيوف".. الهلال يتعثر في محطة أبها

في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
2,672

فرض فريق أبها الأول لكرة القدم التعادل الإيجابي أمام ضيفه الهلال "حامل لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة 2021" بهدف لمثله.

وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله؛ حيث كان البادئ في التسجيل الهلال عند الدقيقة 18 عن طريق تسديدة أرضية للمالي موسى ماريغا، بعد استثماره لعرضية زميله محمد البريك.

وتصدت العارضة الأبهاوية لتسديدة لاعب الهلال، البرازيلي "بيريرا"، عند الدقيقة 28.

كما تألق حارس الهلال عبد الله المعيوف وتصدى ببراعة لتسديدتي سعد بقير و"تي فريدي" عند الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 42 عادل أبها النتيجة عن طريق تسديدة رائعة من داخل الصندوق الأزرق للتونسي سعد بقير.

وفي الشوط الثاني تعاطفت العارضة الأبهاوية مرة أخرى مع تسديدة لاعب الهلال "بيريرا" عند الدقيقة 56.

بتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 20 نقطة، وقفز أبها للمركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

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