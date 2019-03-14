"جامعة الشمالية" توجّه بالسماح لموظفيها وأساتذتها بعدم الحضور احترازًا من كورونا

شددت على تأدية العمل عبر التقنية مع التنويه بعدم حضور مَن لا حاجة إليه

أصدر مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري، توجيهًا، بالسماح لموظفي الجامعة وهيئة التدريس، بعدم حضور من لا يحتاج إليه العمل في الوقت الراهن، وكذا من يحتاج إليه العمل على أن يقوم بتأدية مهامه عبر التقنية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية انتشار الفيروس، التي تضمنت إلغاء عديد الفعاليات والحملات والأنشطة الجامعية التي كانت مجدولة ومقررة في هذا الوقت من العام الدراسي.