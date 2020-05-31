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"المتعب" وكيلاً لخدمة المجتمع بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.

وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.

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"المتعب" وكيلاً لخدمة المجتمع بأمانة جدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.

وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:07 PM

"المتعب" وكيلاً لخدمة المجتمع بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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187

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.

وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.

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