"المتعب" وكيلاً لخدمة المجتمع بأمانة جدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.
وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.
وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.
وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.
أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتعيين المهندس ناصر بن سالم المتعب وكيلاً لأمين جدة لوكالة خدمة المجتمع.
وسبق للمهندس "المتعب" أن تقلد العديد من المناصب والتي كان آخرها وكيلاً لأمين جدة لقطاع البلديات.