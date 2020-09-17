النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يسلب وظائف 860 ألف أمريكي في أسبوع

امتداد عمليات التسريح لقطاعات لم تتأثر بالإغلاق

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفًا للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، مقارنة مع 893 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس (آب)، وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأمريكيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.

وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتًا مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع، وعدد الطلبات يزيد أربعة أمثال مستواه في مطلع العام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يسلب وظائف 860 ألف أمريكي في أسبوع
سبق

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفًا للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، مقارنة مع 893 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس (آب)، وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأمريكيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.

وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتًا مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع، وعدد الطلبات يزيد أربعة أمثال مستواه في مطلع العام.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
05:43 PM

"كورونا" يسلب وظائف 860 ألف أمريكي في أسبوع

امتداد عمليات التسريح لقطاعات لم تتأثر بالإغلاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
313

أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفًا للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري، مقارنة مع 893 ألفًا في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس (آب)، وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأمريكيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي.

وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس (آذار) مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتًا مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفًا في أحدث أسبوع، وعدد الطلبات يزيد أربعة أمثال مستواه في مطلع العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,102
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,982
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,640

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة