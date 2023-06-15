النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب

رويترز: تتمتع بجودة حياة عالية ولكنها تتخلف عن دول متقدمة في هذا الأمر

شاركت نساء في صراخ جماعي لمدة دقيقة في جميع أنحاء سويسرا خلال احتجاج عام أمس الأحد، طالبن خلاله بمعاملة متساوية وإنهاء العنف على أيدي الرجال.

وفي العام الماضي، نظّم نصف مليون شخص مسيرة لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة؛ لكن مسيرة هذا العام التي أطلق عليها المنظمون اسم "إضراب النساء"، كانت أكثر هدوءًا نظرًا لقيود فيروس كورونا.

وتتمتع سويسرا -وفق "رويترز"- بجودة حياة عالية؛ ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل.

وتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخمس، و قبل 30 عامًا كانت تحصل على أقل من الثلث تقريبًا. لكن أجور النساء الآن أسوأ مما كانت عليه في عام 2000؛ وفقًا للبيانات الحكومية.

وصرخ آلاف المتظاهرين في جنيف والمدن السويسرية الأخرى لمدة دقيقة في الساعة 3:24 مساء، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية؛ نظرًا لوجود فجوة في الأجور.

ونظم المحتجون تجمعًا سريعًا، ثم وقفوا دقيقة صمت حدادًا على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.

وشجب المتظاهرون العنف ضد النساء ومجتمع المثليين، ودعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب
سبق

شاركت نساء في صراخ جماعي لمدة دقيقة في جميع أنحاء سويسرا خلال احتجاج عام أمس الأحد، طالبن خلاله بمعاملة متساوية وإنهاء العنف على أيدي الرجال.

وفي العام الماضي، نظّم نصف مليون شخص مسيرة لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة؛ لكن مسيرة هذا العام التي أطلق عليها المنظمون اسم "إضراب النساء"، كانت أكثر هدوءًا نظرًا لقيود فيروس كورونا.

وتتمتع سويسرا -وفق "رويترز"- بجودة حياة عالية؛ ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل.

وتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخمس، و قبل 30 عامًا كانت تحصل على أقل من الثلث تقريبًا. لكن أجور النساء الآن أسوأ مما كانت عليه في عام 2000؛ وفقًا للبيانات الحكومية.

وصرخ آلاف المتظاهرين في جنيف والمدن السويسرية الأخرى لمدة دقيقة في الساعة 3:24 مساء، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية؛ نظرًا لوجود فجوة في الأجور.

ونظم المحتجون تجمعًا سريعًا، ثم وقفوا دقيقة صمت حدادًا على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.

وشجب المتظاهرون العنف ضد النساء ومجتمع المثليين، ودعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:18 AM

صراخ جماعي لنساء سويسرا يستمر لمدة دقيقة.. تعرّف على السبب

رويترز: تتمتع بجودة حياة عالية ولكنها تتخلف عن دول متقدمة في هذا الأمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,995

شاركت نساء في صراخ جماعي لمدة دقيقة في جميع أنحاء سويسرا خلال احتجاج عام أمس الأحد، طالبن خلاله بمعاملة متساوية وإنهاء العنف على أيدي الرجال.

وفي العام الماضي، نظّم نصف مليون شخص مسيرة لتسليط الضوء على سجل سويسرا السيئ فيما يتعلق بحقوق المرأة؛ لكن مسيرة هذا العام التي أطلق عليها المنظمون اسم "إضراب النساء"، كانت أكثر هدوءًا نظرًا لقيود فيروس كورونا.

وتتمتع سويسرا -وفق "رويترز"- بجودة حياة عالية؛ ولكنها تتخلف عن الدول المتقدمة الأخرى فيما يتعلق بأجور النساء والمساواة في مكان العمل.

وتحصل النساء على أجور أقل من الرجال بما يقرب من الخمس، و قبل 30 عامًا كانت تحصل على أقل من الثلث تقريبًا. لكن أجور النساء الآن أسوأ مما كانت عليه في عام 2000؛ وفقًا للبيانات الحكومية.

وصرخ آلاف المتظاهرين في جنيف والمدن السويسرية الأخرى لمدة دقيقة في الساعة 3:24 مساء، وهو التوقيت اليومي الذي تبدأ فيه المرأة العمل دون أجر، من الناحية الفنية؛ نظرًا لوجود فجوة في الأجور.

ونظم المحتجون تجمعًا سريعًا، ثم وقفوا دقيقة صمت حدادًا على النساء اللاتي قتلهن الأزواج أو الأصدقاء.

وشجب المتظاهرون العنف ضد النساء ومجتمع المثليين، ودعوا إلى الاعتراف بالعمل غير مدفوع الأجر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,108
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,700
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة