ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-08 أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن. ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 08:59 AM

كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس





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أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.