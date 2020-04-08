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كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا

قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

فيروس كورونا الجديد كوريا الشمالية

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كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا
سبق

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:59 AM

كوريا الشمالية: لم نسجل أي إصابات بكورونا

قالت للصحة العالمية: قادرون على تشخيص الفيروس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,004

أكدت كوريا الشمالية أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وزارة الصحة الكورية الشمالية، في تقريرها الأسبوعي الذي قدّمته إلى منظمة الصحة العالمية قولها: إن بلادها قادرة على تشخيص فيروس كورونا؛ لكنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس على أراضيها.

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