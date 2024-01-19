النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بين لوحة وعداد يظهر التناقض.. مشروع تأهيل أقدم متحف بجازان يدخل حيز التعثر!

رصدته "سبق".. ومصادر: لصاحب الصلاحية تمديد العقد للمقاول مدة محددة أو سحبه

انتهى رسميًّا الوقت المحدد لمشروع تأهيل وترميم متحف منطقة جازان الواقع في محافظة صبيا كأقدم متحف بالمنطقة؛ إلا أن عداد لوحة المشروع الإلكتروني يمدد أيامه أكثر؛ إذ إن الرقم المدون في العداد ينتهي، خلال ثلاثين يومًا، متناقضًا مع التاريخ المدون أسفل منه والذي انتهى أواخر الشهر الميلادي الماضي، لكن التساؤلات بدأت تندلع ما إذا كانت أعمال التنفيذ ستنتهي قبل نهاية الأيام التي زادها العداد أم أنه سيزيد أيام وأشهر.

ورصدت "سبق"، أمس، استمرار إغلاق المتحف وعدم اكتمال الأعمال به على الرغم من نهاية المدة المحددة وفق لوحة المشروع، وعدم اكتمال الأعمال الخارجية بالمشروع وأجزاء من الداخلية.

وبينما تنتظر صبيا اكتمال المشروع وتطويره ليصبح مهيأً بالشكل الذي يستهوي الزوار للاطلاع على آثار المنطقة؛ إلا أن فوبيا تعثر المشاريع بدأت تنتاب بعض المهتمين تجاه المتحف الذي شارف عمره على الأربعين عامًا.

ومتحف آثار جازان، هو متحف بمحافظة صبيا، يقع بجوار موقع الأدارسة الأثري، ويشكل جزءًا من شبكة المتاحف التي أقامتها وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف قديمًا، وتم بناء المتحف عام 1403 هـ الموافق 1983م، وافتتح المتحف لاستقبال الزوار في 27 محرم 1412هـ، وتسلمته لاحقًا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان يحتوي على العديد من الآثار المحلية قبل نقلها من أجل إعادة التأهيل قبل أكثر من عامين.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أنه لصاحب الصلاحية تمديد العقد للمقاول مدة محددة إذا لزم الأمر وفي حال أن نسبة إنجاز المشروع متقاربة؛ مبينة أنه من صلاحياته أيضًا سحب المشروع في حال تدني نسبة الإنجاز، وأكدت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات يُعد ذلك مخالفًا للأنظمة.

جازان ترميم متحف محافظة صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بين لوحة وعداد يظهر التناقض.. مشروع تأهيل أقدم متحف بجازان يدخل حيز التعثر!
سبق

انتهى رسميًّا الوقت المحدد لمشروع تأهيل وترميم متحف منطقة جازان الواقع في محافظة صبيا كأقدم متحف بالمنطقة؛ إلا أن عداد لوحة المشروع الإلكتروني يمدد أيامه أكثر؛ إذ إن الرقم المدون في العداد ينتهي، خلال ثلاثين يومًا، متناقضًا مع التاريخ المدون أسفل منه والذي انتهى أواخر الشهر الميلادي الماضي، لكن التساؤلات بدأت تندلع ما إذا كانت أعمال التنفيذ ستنتهي قبل نهاية الأيام التي زادها العداد أم أنه سيزيد أيام وأشهر.

ورصدت "سبق"، أمس، استمرار إغلاق المتحف وعدم اكتمال الأعمال به على الرغم من نهاية المدة المحددة وفق لوحة المشروع، وعدم اكتمال الأعمال الخارجية بالمشروع وأجزاء من الداخلية.

وبينما تنتظر صبيا اكتمال المشروع وتطويره ليصبح مهيأً بالشكل الذي يستهوي الزوار للاطلاع على آثار المنطقة؛ إلا أن فوبيا تعثر المشاريع بدأت تنتاب بعض المهتمين تجاه المتحف الذي شارف عمره على الأربعين عامًا.

ومتحف آثار جازان، هو متحف بمحافظة صبيا، يقع بجوار موقع الأدارسة الأثري، ويشكل جزءًا من شبكة المتاحف التي أقامتها وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف قديمًا، وتم بناء المتحف عام 1403 هـ الموافق 1983م، وافتتح المتحف لاستقبال الزوار في 27 محرم 1412هـ، وتسلمته لاحقًا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان يحتوي على العديد من الآثار المحلية قبل نقلها من أجل إعادة التأهيل قبل أكثر من عامين.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أنه لصاحب الصلاحية تمديد العقد للمقاول مدة محددة إذا لزم الأمر وفي حال أن نسبة إنجاز المشروع متقاربة؛ مبينة أنه من صلاحياته أيضًا سحب المشروع في حال تدني نسبة الإنجاز، وأكدت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات يُعد ذلك مخالفًا للأنظمة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
11:05 AM

بين لوحة وعداد يظهر التناقض.. مشروع تأهيل أقدم متحف بجازان يدخل حيز التعثر!

رصدته "سبق".. ومصادر: لصاحب الصلاحية تمديد العقد للمقاول مدة محددة أو سحبه

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,098

انتهى رسميًّا الوقت المحدد لمشروع تأهيل وترميم متحف منطقة جازان الواقع في محافظة صبيا كأقدم متحف بالمنطقة؛ إلا أن عداد لوحة المشروع الإلكتروني يمدد أيامه أكثر؛ إذ إن الرقم المدون في العداد ينتهي، خلال ثلاثين يومًا، متناقضًا مع التاريخ المدون أسفل منه والذي انتهى أواخر الشهر الميلادي الماضي، لكن التساؤلات بدأت تندلع ما إذا كانت أعمال التنفيذ ستنتهي قبل نهاية الأيام التي زادها العداد أم أنه سيزيد أيام وأشهر.

ورصدت "سبق"، أمس، استمرار إغلاق المتحف وعدم اكتمال الأعمال به على الرغم من نهاية المدة المحددة وفق لوحة المشروع، وعدم اكتمال الأعمال الخارجية بالمشروع وأجزاء من الداخلية.

وبينما تنتظر صبيا اكتمال المشروع وتطويره ليصبح مهيأً بالشكل الذي يستهوي الزوار للاطلاع على آثار المنطقة؛ إلا أن فوبيا تعثر المشاريع بدأت تنتاب بعض المهتمين تجاه المتحف الذي شارف عمره على الأربعين عامًا.

ومتحف آثار جازان، هو متحف بمحافظة صبيا، يقع بجوار موقع الأدارسة الأثري، ويشكل جزءًا من شبكة المتاحف التي أقامتها وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف قديمًا، وتم بناء المتحف عام 1403 هـ الموافق 1983م، وافتتح المتحف لاستقبال الزوار في 27 محرم 1412هـ، وتسلمته لاحقًا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان يحتوي على العديد من الآثار المحلية قبل نقلها من أجل إعادة التأهيل قبل أكثر من عامين.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أنه لصاحب الصلاحية تمديد العقد للمقاول مدة محددة إذا لزم الأمر وفي حال أن نسبة إنجاز المشروع متقاربة؛ مبينة أنه من صلاحياته أيضًا سحب المشروع في حال تدني نسبة الإنجاز، وأكدت أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات يُعد ذلك مخالفًا للأنظمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,986
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,048
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,470
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,101

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة