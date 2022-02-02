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"داركو العقارية" توقّع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جمعية البيئة

تجسيداً لإستراتيجية الشركة في تطبيق مبادرة السعودية الخضراء

تجسيداً للإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارتها من أجل تفعيل مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين؛ كأحد برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة داركو العقارية توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى أهم الجهات السعودية المعنية بالحفاظ على البيئة، وهي جمعية البيئة السعودية.

جاء ذلك رغبة من الشركة في الاستفادة من الخبرة العريضة للجمعية في المجال البيئي بما ينعكس على جودة تنفيذ وتطبيق المبادرة على أرض الواقع في مشاريع الشركة المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد.

وجرت مراسم التوقيع بين الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني؛ وأحد رموز العمل البيئي الدولي والمحلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة أبو راس.

وقال "القحطاني": الشراكة مع جمعية البيئة السعودية نتطلع من خلالها إلى تقديم صورة مميزة عن التعاون بين القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة بما ينعكس إيجابياً على المجتمع.

وأضاف: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء فيما نقدمه من أعمال عبر تحويل المباني التي يتم إنشاؤها إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، لذلك تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع جمعية تملك باعاً طويلاً في خدمات مجال خدمة البيئة والعناية بها، وبإذن الله، تتكلل الجهود بما يحقق رؤية سمو سيدي ولي العهد في وطن مزدهر في المجالات كافة؛ ومنها البيئة التي تعد المحور الأهم التي تنطلق منه عجلة التنمية ورفاهية كل مَن يسكن هذه البلاد الطيبة.

داركو العقارية مبادرة السعودية الخضراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"داركو العقارية" توقّع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جمعية البيئة
سبق

تجسيداً للإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارتها من أجل تفعيل مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين؛ كأحد برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة داركو العقارية توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى أهم الجهات السعودية المعنية بالحفاظ على البيئة، وهي جمعية البيئة السعودية.

جاء ذلك رغبة من الشركة في الاستفادة من الخبرة العريضة للجمعية في المجال البيئي بما ينعكس على جودة تنفيذ وتطبيق المبادرة على أرض الواقع في مشاريع الشركة المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد.

وجرت مراسم التوقيع بين الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني؛ وأحد رموز العمل البيئي الدولي والمحلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة أبو راس.

وقال "القحطاني": الشراكة مع جمعية البيئة السعودية نتطلع من خلالها إلى تقديم صورة مميزة عن التعاون بين القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة بما ينعكس إيجابياً على المجتمع.

وأضاف: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء فيما نقدمه من أعمال عبر تحويل المباني التي يتم إنشاؤها إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، لذلك تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع جمعية تملك باعاً طويلاً في خدمات مجال خدمة البيئة والعناية بها، وبإذن الله، تتكلل الجهود بما يحقق رؤية سمو سيدي ولي العهد في وطن مزدهر في المجالات كافة؛ ومنها البيئة التي تعد المحور الأهم التي تنطلق منه عجلة التنمية ورفاهية كل مَن يسكن هذه البلاد الطيبة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
01:57 PM

"داركو العقارية" توقّع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جمعية البيئة

تجسيداً لإستراتيجية الشركة في تطبيق مبادرة السعودية الخضراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجسيداً للإستراتيجية التي وضعها مجلس إدارتها من أجل تفعيل مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين؛ كأحد برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030، أعلنت شركة داركو العقارية توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع إحدى أهم الجهات السعودية المعنية بالحفاظ على البيئة، وهي جمعية البيئة السعودية.

جاء ذلك رغبة من الشركة في الاستفادة من الخبرة العريضة للجمعية في المجال البيئي بما ينعكس على جودة تنفيذ وتطبيق المبادرة على أرض الواقع في مشاريع الشركة المستقبلية، والمساهمة الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد.

وجرت مراسم التوقيع بين الرئيس التنفيذي لشركة داركو العقارية الدكتور عمر القحطاني؛ وأحد رموز العمل البيئي الدولي والمحلي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة أبو راس.

وقال "القحطاني": الشراكة مع جمعية البيئة السعودية نتطلع من خلالها إلى تقديم صورة مميزة عن التعاون بين القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة بما ينعكس إيجابياً على المجتمع.

وأضاف: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء فيما نقدمه من أعمال عبر تحويل المباني التي يتم إنشاؤها إلى مبانٍ خضراء صديقة للبيئة، لذلك تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع جمعية تملك باعاً طويلاً في خدمات مجال خدمة البيئة والعناية بها، وبإذن الله، تتكلل الجهود بما يحقق رؤية سمو سيدي ولي العهد في وطن مزدهر في المجالات كافة؛ ومنها البيئة التي تعد المحور الأهم التي تنطلق منه عجلة التنمية ورفاهية كل مَن يسكن هذه البلاد الطيبة.

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