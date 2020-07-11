النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

"الهاجري": الحكم ضد إيران في قضية تفجيرات الخُبر يؤكد طبيعة نظامها الإرهابي

قال: إن نظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاماً على وهم "تصدير الثورة"

أوضح سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار تعويضات، يؤكد على طبيعة نظام الملالي وولاية الفقيه الإرهابية.

وقال "الهاجري" في تصريح صحفي اليوم: إن "العقوبات وضعت النظام الإيراني في وضع مالي صعب للغاية"، مشيراً إلى أن إيران لم تكتفِ بتصدير الثورة وعدم احترام سيادة العالم، بل خرقت الاتفاقيات وضللت فرق التفتيش الدولية ومنعت الوصول لمواقع أخرى.

وكشف "الهاجري" أنه منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 قامت إيران باغتيال أكثر من 360 شخصاً في جميع أنحاء العالم، ومع بداية الحرب في اليمن، قامت المليشيا الحوثية بـ1659 هجوماً على المدنيين في المملكة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت 318 صاروخاً بالستياً إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى السعودية.

وقال "الهاجري": إن "النظام الحاكم في الدولة المارقة سلّح المليشيات التابعة لطهران في دول العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان".

وأضاف: أن "نظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاماً من عمر الشعب الإيراني المقهور على وهم وحلم تصدير الثورة، ولم يجنِ سوى اقتصاد ضعيف و40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ويأس وغضب يملأ الشوارع اتخذ صوراً وأشكالاً متعددة منها مظاهرات الاحتجاج".

وأكد أن تعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم، لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب، وحث "الهاجري" المجتمع الدولي على أن يمدد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، والعالم أن يقف بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وطالب سفير الشباب العربي المجتمع الدولي بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقيه، ومطالب أخلاقياً وإنسانياً بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش هذا النظام، والعمل على تغيير ممارساته وإخراجه من وهم تصدير الثورة إلى إحكام العقل والعمل على استقرار الدولة وحسن الجوار مع دول المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الهاجري": الحكم ضد إيران في قضية تفجيرات الخُبر يؤكد طبيعة نظامها الإرهابي
سبق

أوضح سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار تعويضات، يؤكد على طبيعة نظام الملالي وولاية الفقيه الإرهابية.

وقال "الهاجري" في تصريح صحفي اليوم: إن "العقوبات وضعت النظام الإيراني في وضع مالي صعب للغاية"، مشيراً إلى أن إيران لم تكتفِ بتصدير الثورة وعدم احترام سيادة العالم، بل خرقت الاتفاقيات وضللت فرق التفتيش الدولية ومنعت الوصول لمواقع أخرى.

وكشف "الهاجري" أنه منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 قامت إيران باغتيال أكثر من 360 شخصاً في جميع أنحاء العالم، ومع بداية الحرب في اليمن، قامت المليشيا الحوثية بـ1659 هجوماً على المدنيين في المملكة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت 318 صاروخاً بالستياً إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى السعودية.

وقال "الهاجري": إن "النظام الحاكم في الدولة المارقة سلّح المليشيات التابعة لطهران في دول العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان".

وأضاف: أن "نظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاماً من عمر الشعب الإيراني المقهور على وهم وحلم تصدير الثورة، ولم يجنِ سوى اقتصاد ضعيف و40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ويأس وغضب يملأ الشوارع اتخذ صوراً وأشكالاً متعددة منها مظاهرات الاحتجاج".

وأكد أن تعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم، لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب، وحث "الهاجري" المجتمع الدولي على أن يمدد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، والعالم أن يقف بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وطالب سفير الشباب العربي المجتمع الدولي بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقيه، ومطالب أخلاقياً وإنسانياً بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش هذا النظام، والعمل على تغيير ممارساته وإخراجه من وهم تصدير الثورة إلى إحكام العقل والعمل على استقرار الدولة وحسن الجوار مع دول المنطقة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:04 PM

"الهاجري": الحكم ضد إيران في قضية تفجيرات الخُبر يؤكد طبيعة نظامها الإرهابي

قال: إن نظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاماً على وهم "تصدير الثورة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,774

أوضح سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع 879 مليون دولار تعويضات، يؤكد على طبيعة نظام الملالي وولاية الفقيه الإرهابية.

وقال "الهاجري" في تصريح صحفي اليوم: إن "العقوبات وضعت النظام الإيراني في وضع مالي صعب للغاية"، مشيراً إلى أن إيران لم تكتفِ بتصدير الثورة وعدم احترام سيادة العالم، بل خرقت الاتفاقيات وضللت فرق التفتيش الدولية ومنعت الوصول لمواقع أخرى.

وكشف "الهاجري" أنه منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979 قامت إيران باغتيال أكثر من 360 شخصاً في جميع أنحاء العالم، ومع بداية الحرب في اليمن، قامت المليشيا الحوثية بـ1659 هجوماً على المدنيين في المملكة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت 318 صاروخاً بالستياً إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى السعودية.

وقال "الهاجري": إن "النظام الحاكم في الدولة المارقة سلّح المليشيات التابعة لطهران في دول العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان".

وأضاف: أن "نظام ولاية الفقيه أضاع 40 عاماً من عمر الشعب الإيراني المقهور على وهم وحلم تصدير الثورة، ولم يجنِ سوى اقتصاد ضعيف و40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، ويأس وغضب يملأ الشوارع اتخذ صوراً وأشكالاً متعددة منها مظاهرات الاحتجاج".

وأكد أن تعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم، لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب، وحث "الهاجري" المجتمع الدولي على أن يمدد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، والعالم أن يقف بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

وطالب سفير الشباب العربي المجتمع الدولي بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقيه، ومطالب أخلاقياً وإنسانياً بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش هذا النظام، والعمل على تغيير ممارساته وإخراجه من وهم تصدير الثورة إلى إحكام العقل والعمل على استقرار الدولة وحسن الجوار مع دول المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,998
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,957

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة