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"سعود الطبية": إزالة ورم مزمن يزن 7 كجم لسيدة حامل بالشهر التاسع

تسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة.. والطفل سليم

أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة مريضة أربعينية حامل بالشهر التاسع من ورم مزمن يزن قرابة ٧ كجم؛ وذلك حينما أجرت جراحة ناجحة تمكنت من إزالته.

وأوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة أورام القولون والمستقيم د.مهدي البندر، أن المريضة لاحظت كبر حجم البطن ووجود آلام متفرقة بالبطن لكنها أهملت المتابعة أو الفحوصات اللازمة للورم وأيضَا للحمل، وتزايد الورم بالحجم إلى الشهر التاسع بالحمل، وتم استقبال المريضة من قبل فريق النساء والولادة وإخراج الطفل بصحة جيدة وحينها تم اكتشاف ورم بالبطن وبعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء.

وأضاف الدكتور البندر أنه بعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء وتسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة وتم إزالة الورم بالكامل مع جزء من الأمعاء الذي يزن قرابة ٧ كجم وبحجم 20*25 سم، وأيضًا انتشر الورم على جلد البطن مما تسبب في انفجار الورم للخارج وعلى هذا كان مهملًا من المريضة ولم يتم اكتشافه مسبقًا.

وأشار البندر إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتكللت بالنجاح، وأنهيت معاناتها في أربعة أيام وتمت إجراءات الخروج وهي بصحة كاملة ولله الحمد.

وشدد البندر في ختام تصريحه على ضرورة اكتمال الفحوصات أثناء الحمل وعمل الأشعة اللازمة لإتمام الخطة العلاجية بشكل سليم بدون إهمال؛ لما فيه من المخاطر للمريضة أو للطفل أثناء الحمل ومنها النزيف أو الانسداد أو انتشار الورم، وكذلك الانفجارات غير المتوقعة تمامًا كما حصل للمريضة.

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"سعود الطبية": إزالة ورم مزمن يزن 7 كجم لسيدة حامل بالشهر التاسع
سبق

أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة مريضة أربعينية حامل بالشهر التاسع من ورم مزمن يزن قرابة ٧ كجم؛ وذلك حينما أجرت جراحة ناجحة تمكنت من إزالته.

وأوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة أورام القولون والمستقيم د.مهدي البندر، أن المريضة لاحظت كبر حجم البطن ووجود آلام متفرقة بالبطن لكنها أهملت المتابعة أو الفحوصات اللازمة للورم وأيضَا للحمل، وتزايد الورم بالحجم إلى الشهر التاسع بالحمل، وتم استقبال المريضة من قبل فريق النساء والولادة وإخراج الطفل بصحة جيدة وحينها تم اكتشاف ورم بالبطن وبعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء.

وأضاف الدكتور البندر أنه بعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء وتسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة وتم إزالة الورم بالكامل مع جزء من الأمعاء الذي يزن قرابة ٧ كجم وبحجم 20*25 سم، وأيضًا انتشر الورم على جلد البطن مما تسبب في انفجار الورم للخارج وعلى هذا كان مهملًا من المريضة ولم يتم اكتشافه مسبقًا.

وأشار البندر إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتكللت بالنجاح، وأنهيت معاناتها في أربعة أيام وتمت إجراءات الخروج وهي بصحة كاملة ولله الحمد.

وشدد البندر في ختام تصريحه على ضرورة اكتمال الفحوصات أثناء الحمل وعمل الأشعة اللازمة لإتمام الخطة العلاجية بشكل سليم بدون إهمال؛ لما فيه من المخاطر للمريضة أو للطفل أثناء الحمل ومنها النزيف أو الانسداد أو انتشار الورم، وكذلك الانفجارات غير المتوقعة تمامًا كما حصل للمريضة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:30 PM

"سعود الطبية": إزالة ورم مزمن يزن 7 كجم لسيدة حامل بالشهر التاسع

تسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة.. والطفل سليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت مدينة الملك سعود الطبية معاناة مريضة أربعينية حامل بالشهر التاسع من ورم مزمن يزن قرابة ٧ كجم؛ وذلك حينما أجرت جراحة ناجحة تمكنت من إزالته.

وأوضح استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحة أورام القولون والمستقيم د.مهدي البندر، أن المريضة لاحظت كبر حجم البطن ووجود آلام متفرقة بالبطن لكنها أهملت المتابعة أو الفحوصات اللازمة للورم وأيضَا للحمل، وتزايد الورم بالحجم إلى الشهر التاسع بالحمل، وتم استقبال المريضة من قبل فريق النساء والولادة وإخراج الطفل بصحة جيدة وحينها تم اكتشاف ورم بالبطن وبعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء.

وأضاف الدكتور البندر أنه بعد عمل الفحوصات تبين أن الورم مزمن ومهمل في مساريقا الأمعاء وتسبب بالضغط على الأمعاء والرحم والأعضاء المجاورة وتم إزالة الورم بالكامل مع جزء من الأمعاء الذي يزن قرابة ٧ كجم وبحجم 20*25 سم، وأيضًا انتشر الورم على جلد البطن مما تسبب في انفجار الورم للخارج وعلى هذا كان مهملًا من المريضة ولم يتم اكتشافه مسبقًا.

وأشار البندر إلى أن العملية استغرقت ساعتين، وتكللت بالنجاح، وأنهيت معاناتها في أربعة أيام وتمت إجراءات الخروج وهي بصحة كاملة ولله الحمد.

وشدد البندر في ختام تصريحه على ضرورة اكتمال الفحوصات أثناء الحمل وعمل الأشعة اللازمة لإتمام الخطة العلاجية بشكل سليم بدون إهمال؛ لما فيه من المخاطر للمريضة أو للطفل أثناء الحمل ومنها النزيف أو الانسداد أو انتشار الورم، وكذلك الانفجارات غير المتوقعة تمامًا كما حصل للمريضة.

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