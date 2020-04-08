النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "سبق" توثق التزام سكان "بلقرن" بتقديم موعد منع التجول

بإشراف ميداني من المحافظ بحضور رؤساء المراكز والقيادات الأمنية

امتثلت محافظة بلقرن ، اليوم الأربعاء، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا، وشهدت شوارع المحافظة التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

وتفصيلاً، وثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود رؤساء المراكز والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتفقّد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد الأوضاع الأمنية الميدانية، وأكد سير العمل على أكمل وجه، بوجود ميداني من قِبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وعلي فراج بن عمرين الشهري، رئيس مركز باشوت، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "سبق" توثق التزام سكان "بلقرن" بتقديم موعد منع التجول
سبق

امتثلت محافظة بلقرن ، اليوم الأربعاء، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا، وشهدت شوارع المحافظة التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

وتفصيلاً، وثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود رؤساء المراكز والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتفقّد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد الأوضاع الأمنية الميدانية، وأكد سير العمل على أكمل وجه، بوجود ميداني من قِبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وعلي فراج بن عمرين الشهري، رئيس مركز باشوت، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:41 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:52 AM

بالصور.. "سبق" توثق التزام سكان "بلقرن" بتقديم موعد منع التجول

بإشراف ميداني من المحافظ بحضور رؤساء المراكز والقيادات الأمنية

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
2
2,194

امتثلت محافظة بلقرن ، اليوم الأربعاء، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا، وشهدت شوارع المحافظة التزامًا تامًا من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

وتفصيلاً، وثقت عدسة "سبق"، خلال جولة ميدانية، خلو شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشارًا مكثفًا للأمن بوجود رؤساء المراكز والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وتفقّد محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد الأوضاع الأمنية الميدانية، وأكد سير العمل على أكمل وجه، بوجود ميداني من قِبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وعلي فراج بن عمرين الشهري، رئيس مركز باشوت، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,767
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,050

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة