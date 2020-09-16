وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-16 نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات. وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠. وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:30 AM

أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات وعقمت ٧٨٧ ألف متر مربع





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نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.