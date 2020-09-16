النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً

رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات وعقمت  ٧٨٧ ألف متر مربع

نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً
سبق

نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:30 AM

أمانة الرياض: نظفنا خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً

رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات وعقمت  ٧٨٧ ألف متر مربع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
339

نظفت أمانة منطقة الرياض خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً، كما رفعت قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات.

وقالت الامانة عبر حسابها في تويتر: تحقيقاً للسلامة المروريّة، #أمانة منطقة الرياض تنظف خطوط الطرق الأرضية بمساحة ١٤٧.١٦٤ متراً طولياً خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

وتابعت: اهتماماً بنظافة الأحياء السكنية بالعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع قرابة ١٣٣ ألف طن من النفايات، وتعقم ٧٨٧ ألف متر مربع من الأرصفة خلال الأسبوعين الماضيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,949
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,705
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,595

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة