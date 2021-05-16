بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يُعقد اليوم الأحد الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية؛ لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك. وسيرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

بدعوة السعودية.. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يُعقد اليوم الأحد الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية؛ لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.



وسيرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 12:28 AM

اخر تعديل 16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 05:39 AM

بدعوة السعودية.. اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات في فلسطين اليوم لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين





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بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يُعقد اليوم الأحد الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية؛ لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.



وسيرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.