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الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لملاقاة الهلال.. والربيعي ينضم للمجموعة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي في الدمام بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين بعد المباراة الماضية.

وقاد تدريبات الاتفاق المدرب الوطني خالد العطوي الذي عمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وقسم العطوي الفريق إلى أربع مجموعات، لعبت كل مجموعتين مناورة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى انضم المدافع سعيد الربيعي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به سابقاً.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال ضمن الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لملاقاة الهلال.. والربيعي ينضم للمجموعة
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي في الدمام بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين بعد المباراة الماضية.

وقاد تدريبات الاتفاق المدرب الوطني خالد العطوي الذي عمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وقسم العطوي الفريق إلى أربع مجموعات، لعبت كل مجموعتين مناورة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى انضم المدافع سعيد الربيعي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به سابقاً.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال ضمن الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:54 PM

الاتفاق يستأنف تدريباته استعداداً لملاقاة الهلال.. والربيعي ينضم للمجموعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي في الدمام بعد الراحة التي منحها المدرب للاعبين بعد المباراة الماضية.

وقاد تدريبات الاتفاق المدرب الوطني خالد العطوي الذي عمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، وقسم العطوي الفريق إلى أربع مجموعات، لعبت كل مجموعتين مناورة على ثلث الملعب.

من جهة أخرى انضم المدافع سعيد الربيعي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به سابقاً.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الهلال ضمن الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة 6:00 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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