5 سعوديات يجتزن دورة "حكام" للتايكوندو

تعد الدورة الأولى في تاريخ اللعبة بالمملكة

أنهت خمس سعوديات، دورة الاتحاد السعودي للتايكوندو للحكمات المستجدات، بالتعاون مع معهد إعداد القادة في الرياض.



والحكمات، هن:"أبرار بخاري، دنيا أبوطالب، أروى حسن، مرام مطر، ريما البرقاوي".



وأشرف على الدورة الأولى بتاريخ اللعبة في المملكة، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو، الحكم الدولي فايز السلولي، ومحاضر الدورة الدولي، المهند الزعبي، وتخللتها محاضرات في قانون اللعبة (نظري وعملي) لمدة خمس ساعات على مدار خمسة أيام.



كما أنهى 15 متدربًا مستجدًا من الرجال، دورة تحكيمية، الأسبوع الماضي.



من جهه أخرى، يشارك الحكم الدولي محمد عبدالعزيز الدكان، في قيادة منافسات بطولة بيروت الدولية في نسختها الثانية، والحكمان مجاشع علوي، وخالد الشمراني، في تحكيم بطولة البوسنة والهرسك.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد الركن شداد بن طالع العمري، أن تلك السيدات نواة لقيادة تحكيم اللعبة لدى المسار النسائي، وسيخضعن لدورات أخرى لصقل المهارات قبل التكليف لإدارة المنافسات النسائية التي تنطلق خلال الموسم الجاري.



وقال إن العمل في الاتحاد شمولي ولن يقتصر على المنافسات المحلية والخارجية؛ لأن هدفنا توسيع اللعبة في جميع الخطط التي نرسمها.