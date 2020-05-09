"طيران الإمارات" تضع شرطاً لإعادة الوافدين إلى الدولة

مع الاختبار والحجر لمدة 14 يوماً

وضعت شركة طيران الإمارات شرطاً؛ من أجل نقل المسافرين من الوافدين، وإعادتهم من عدة وجهات حول العالم إلى دولة الإمارات.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، تضمّن شرط نقل الوافد على متن هذه الرحلات للعودة إلى دبي، التأكد من حصوله على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة "تواجدي للمقيمين" قبل حجز الرحلة.

يأتي ذلك مع بدء الناقلة عملية تشغيل رحلات ركاب محدودة من أجل نقل المسافرين المقيمين من عدة وجهات بالعالم إلى الدولة.

ويجب على المسافر قبل الحجز التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر خدمة "تواجدي للمقيمين" بدولة الإمارات، المتاحة عبر الموقع (MoFAIC.gov.ae).

وذكر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، أن الوجهات الحالية تتضمن رحلات العودة من كل من لندن هيثرو وفرانكفورت.

وبحسب الناقلة، تشمل قيود الدخول الصارمة سارية عند الوصول إلى دبي، اختباراً إلزامياً عند الوصول من قبل الجهات الصحية والحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً، واختبار المتابعة قبل الخروج.