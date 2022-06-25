"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على "الشرقية" والجوف و"الشمالية" والمدينة والرياض

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ورياحاً نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.