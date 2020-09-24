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ألمانيا.. وزيرا الخارجية والاقتصاد في الحجر الصحي بسبب كورونا

هايكو ماس ألغى زيارة للأردن بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه بالفيروس

أصبح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ثاني وزير في بلاده يدخل الحجر الصحي، بعدما خالط مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

ورغم أن الفحوص التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.

ووفق روسيا اليوم قال ألتماير، الذي استضاف في برلين يوم الاثنين اجتماعا لوزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، على "تويتر" إنه سيخضع للحجر الصحي كإجراء احترازي بعد تأكد إصابة مساعد أحد نظرائه في الاتحاد بالفيروس.

وجاء الإعلان عن خضوع الوزيرين للحجر الصحي بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي أيضا.

فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا.. وزيرا الخارجية والاقتصاد في الحجر الصحي بسبب كورونا
سبق

أصبح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ثاني وزير في بلاده يدخل الحجر الصحي، بعدما خالط مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

ورغم أن الفحوص التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.

ووفق روسيا اليوم قال ألتماير، الذي استضاف في برلين يوم الاثنين اجتماعا لوزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، على "تويتر" إنه سيخضع للحجر الصحي كإجراء احترازي بعد تأكد إصابة مساعد أحد نظرائه في الاتحاد بالفيروس.

وجاء الإعلان عن خضوع الوزيرين للحجر الصحي بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي أيضا.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:07 AM

ألمانيا.. وزيرا الخارجية والاقتصاد في الحجر الصحي بسبب كورونا

هايكو ماس ألغى زيارة للأردن بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، ثاني وزير في بلاده يدخل الحجر الصحي، بعدما خالط مساعدا لوزير آخر بالاتحاد الأوروبي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، اضطر وزير الخارجية هايكو ماس لإلغاء زيارة للأردن والدخول في الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

ورغم أن الفحوص التي أجريت للوزيرين حتى الآن جاءت نتائجها سلبية، فإن التطورات تسلط الضوء على إمكانية دخول الأنشطة الحكومية والدبلوماسية في حالة فوضى مع تأهب أوروبا لموجة ثانية محتملة من الجائحة.

ووفق روسيا اليوم قال ألتماير، الذي استضاف في برلين يوم الاثنين اجتماعا لوزراء الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، على "تويتر" إنه سيخضع للحجر الصحي كإجراء احترازي بعد تأكد إصابة مساعد أحد نظرائه في الاتحاد بالفيروس.

وجاء الإعلان عن خضوع الوزيرين للحجر الصحي بعد يوم من تأجيل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي بسبب خضوع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للحجر الصحي أيضا.

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