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طقس الأربعاء .. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة

"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، حائل، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الأربعاء .. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، حائل، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:35 AM

طقس الأربعاء .. سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة

"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، حائل، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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