​"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية

المستوى الخامس من الأسبوع السابع

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

http://youtube.com/dorosien