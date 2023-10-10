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​"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية

المستوى الخامس من الأسبوع السابع

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

http://youtube.com/dorosien

الرئيسية/ المملكة / محليات

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​"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية
سبق

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

http://youtube.com/dorosien

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:22 PM

​"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية

المستوى الخامس من الأسبوع السابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,072

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

http://youtube.com/dorosien

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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