نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية
المستوى الخامس من الأسبوع السابع
نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
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"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانويةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-10
10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:22 PM
"التعليم" تنشر جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية
المستوى الخامس من الأسبوع السابع
نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع السابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:
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