"الشامسي" يُحقق المركز الثاني بسباق الدراق ريس فئة سوبر ستريت بالبحرين

على متن مركبة من فورد موستنج.. ويستعد للجولات الأربعة القادمة للبطولة

حقق البطل عبدالله خليفة الشامسي، المركز الثاني في فئة سوبر ستريت V8 في سباق الدراق ريس للسرعة عن الجولة الأولى المقام بمملكة البحرين، وعلى متن مركبة من فورد موستنج.

وسبق لـ"الشامسي" أن حقّق العديد من الألقاب في سباقات السرعة منذ تسعينيات القرن الماضي؛ من أبرزها تحقيق المركز الأول أربع مرات في الخمسة أعوام الماضية، وبطولة الموسم بمملكة البحرين عام ٢٠١٣م.

وأعرب "الشامسي" عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في الجولات الأربعة القادمة للبطولة بمملكة البحرين وبطولات أخرى في الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وهو مرشح قوي لحصد صدارة هذه البطولات.