ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24. وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء. وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 694 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-31 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.



وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.



وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 11:22 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 12:32 AM

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق إلى 694 حالة "الصحة" سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات في آخر 24 ساعة





A A A





1 مشاركة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.



وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة العراقية أن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.



وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.