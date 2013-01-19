لمتابعة سير العمل.. جولة تفقدية مفاجئة لأمين عسير لبلدية بيشة

للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي اليوم، بجولة مفاجئة وغير مجدولة لبلدية بيشة؛ وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف شخصياً للتأكد من التزام الموظفين بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي والعمل على إنهاء إجراءات المراجعين بكل يسر وسهولة.

والتقى الدكتور "الحميدي" في جولته هذه برئيس بلدية بيشة م. مصلح العلياني الذي أطلعه على الإدارات والأقسام في البلدية وآلية العمل، حيث أكد "الحميدي" لرئيس بلدية بيشة أن القطاع البلدي هو من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين، وينبغي حث الموظفين على زيادة الإنتاج للوصول بالعمل إلى المستوى المطلوب من الاحترافية والمهنية من أجل إنجاز أكبر قدر من الخدمات بأسرع وأسهل الطرق.

كما اطلع أمين عسير على خدمات "بلدي" التي تقدمها البلدية للمواطنين بشكل إلكتروني، مشدداً على أهمية التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي.

يشار إلى أن أمين عسير كان قد نفّذ عدداً من الجولات المشابهة على بعض البلديات الفرعية التابعة للأمانة، ورصد عدداً من الملاحظات التي يجري العمل على تحسينها.