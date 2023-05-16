"موارد الرياض" يضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة

خلال حملات مشتركة نُفّذت على المستودعات والمنشآت

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارات "الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية" وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، في تنفيذ الحملات المستمرة على المستودعات والمنشآت.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، قبل اتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.

وأكد الاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جهته، شدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية فلن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، داعياً إلى التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.