النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موارد الرياض" يضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة

خلال حملات مشتركة نُفّذت على المستودعات والمنشآت

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارات "الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية" وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، في تنفيذ الحملات المستمرة على المستودعات والمنشآت.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، قبل اتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.

وأكد الاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جهته، شدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية فلن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، داعياً إلى التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موارد الرياض" يضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة
سبق

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارات "الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية" وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، في تنفيذ الحملات المستمرة على المستودعات والمنشآت.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، قبل اتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.

وأكد الاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جهته، شدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية فلن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، داعياً إلى التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:37 PM

"موارد الرياض" يضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة

خلال حملات مشتركة نُفّذت على المستودعات والمنشآت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,237

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارات "الصحة والتجارة والصناعة والثروة المعدنية" وأمانة منطقة الرياض والمرور والضبط الميداني والدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء، في تنفيذ الحملات المستمرة على المستودعات والمنشآت.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة لنظام العمل والإقامة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة، قبل اتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: هذه الحملات المشتركة امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الراهنة.

وأكد الاستمرار في تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

من جهته، شدد مدير إدارة التفتيش بالمكتب بدر العتيبي على أنه ووفقا للقرارات الوزارية فلن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، داعياً إلى التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,501
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,361

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة