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رئيس جامعة طيبة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة العام الهجري الجديد

"السراني": نستقبل العام الجديد بعد أن عايشنا جميعًا كيف جعلت قيادتنا الكريمة الإنسان أولًا

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أصدق التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال السراني: بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كما أرفع التهنئة للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وإلى كل الشعب السعودي الكريم؛ سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتابع: نستقبل العام الجديد بعد أن عايشنا جميعًا كيف جعلت قيادتنا الكريمة الإنسان أولًا، وسطرت أروع الأمثلة بشكل أذهل العالم أجمع.

وقال الدكتور السراني: الحمد لله الذي مَنّ علينا بحلول العام الهجري الجديد الذي نعيشه اليوم في أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وقد مر عامنا بكل ما فيه من تحديات ونجاحات وتقلبات كما هي طبيعة الحياة البشرية وسنة الله في خلقه.

وأكمل: نستقبل العام الجديد بأسلوب حياة جديد في العودة بحذر، ومع أسلوب دراسة جديد نتمنى فيه لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كل التوفيق والنجاح مع يقيننا بوعيهم وإدراكهم ومساندة أولياء أمورهم.

جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة طيبة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة العام الهجري الجديد
سبق

رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أصدق التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال السراني: بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كما أرفع التهنئة للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وإلى كل الشعب السعودي الكريم؛ سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتابع: نستقبل العام الجديد بعد أن عايشنا جميعًا كيف جعلت قيادتنا الكريمة الإنسان أولًا، وسطرت أروع الأمثلة بشكل أذهل العالم أجمع.

وقال الدكتور السراني: الحمد لله الذي مَنّ علينا بحلول العام الهجري الجديد الذي نعيشه اليوم في أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وقد مر عامنا بكل ما فيه من تحديات ونجاحات وتقلبات كما هي طبيعة الحياة البشرية وسنة الله في خلقه.

وأكمل: نستقبل العام الجديد بأسلوب حياة جديد في العودة بحذر، ومع أسلوب دراسة جديد نتمنى فيه لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كل التوفيق والنجاح مع يقيننا بوعيهم وإدراكهم ومساندة أولياء أمورهم.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:44 AM

رئيس جامعة طيبة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة العام الهجري الجديد

"السراني": نستقبل العام الجديد بعد أن عايشنا جميعًا كيف جعلت قيادتنا الكريمة الإنسان أولًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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رفع رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أصدق التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال السراني: بهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كما أرفع التهنئة للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وإلى كل الشعب السعودي الكريم؛ سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وتابع: نستقبل العام الجديد بعد أن عايشنا جميعًا كيف جعلت قيادتنا الكريمة الإنسان أولًا، وسطرت أروع الأمثلة بشكل أذهل العالم أجمع.

وقال الدكتور السراني: الحمد لله الذي مَنّ علينا بحلول العام الهجري الجديد الذي نعيشه اليوم في أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وقد مر عامنا بكل ما فيه من تحديات ونجاحات وتقلبات كما هي طبيعة الحياة البشرية وسنة الله في خلقه.

وأكمل: نستقبل العام الجديد بأسلوب حياة جديد في العودة بحذر، ومع أسلوب دراسة جديد نتمنى فيه لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات كل التوفيق والنجاح مع يقيننا بوعيهم وإدراكهم ومساندة أولياء أمورهم.

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