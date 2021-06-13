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"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالد

أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .

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"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالد
سبق

أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:46 PM

"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .

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