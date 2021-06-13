أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .
"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالد
أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .
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"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-13
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
08:46 PM
"القاضي" مديرًا للعلاقات العامة بجامعة الملك خالد
أصدر رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قرارًا إداريًا بتكليف محمد علي القاضي مديرًا لإدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة .
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